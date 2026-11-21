Miley Cyrus estaría a punto de volver a pasar por el altar. La cantante estadounidense y su pareja, el músico Maxx Morando, celebrarían su boda este fin de semana en Palm Springs, California, después de casi cinco años de relación. Aunque los protagonistas todavía no confirmaron oficialmente el casamiento, distintos medios estadounidenses difundieron imágenes y detalles de los preparativos.

La pareja habría elegido esa ciudad californiana para una celebración cuyo lugar exacto se mantiene bajo reserva. La primera señal llegó el viernes 20 de noviembre, cuando ambos participaron de una cena de ensayo junto a familiares y personas cercanas.

Las fotografías publicadas por Page Six y TMZ mostraron a Miley y Maxx tomados de la mano al salir del encuentro. Según los reportes, la reunión fue íntima y contó con alrededor de 20 invitados.

Entre los familiares presentes estuvieron Tish Cyrus, madre de la cantante, y su hermana Noah. También participó Lily-Rose Purcell, hermanastra de Miley, quien compartió imágenes de la velada en sus historias de Instagram. Hasta el momento, no se confirmó si Billy Ray Cyrus, padre de la artista, estuvo en la celebración.

El menú y los detalles de la cena previa

Una de las imágenes que más llamó la atención fue la del menú preparado para los invitados. La tarjeta llevaba las iniciales “M + M”, en referencia a Miley y Maxx, y ofrecía como platos principales filet mignon y ravioles de langosta de Maine.

Para el postre, los asistentes podían elegir entre pastel de chocolate con caramelo, crème brûlée de vainilla y sorbete de frambuesa. La decoración de las mesas incluyó flores y velas, en una ambientación reservada para el círculo cercano de la pareja.

Por ahora, los detalles de la ceremonia permanecen en secreto y no se difundieron precisiones sobre el horario ni el lugar donde se realizaría.

Quién es Maxx Morando, la pareja de Miley Cyrus

Maxx Morando tiene 28 años y es baterista de la banda de rock Liily. Su historia con Miley comenzó en 2021, cuando ambos fueron presentados a través de una cita a ciegas. La propia cantante contó que, al principio, no sabía demasiado sobre el encuentro y que lo tomó como una oportunidad para conocer a alguien sin expectativas.

La relación comenzó a hacerse pública a fines de ese año, cuando fueron vistos juntos detrás de escena durante el especial de Año Nuevo de Miley para la cadena NBC. Con el tiempo, mantuvieron un perfil relativamente bajo, aunque comenzaron a compartir algunas apariciones en eventos y alfombras rojas.

El compromiso trascendió en diciembre de 2025, luego de que la artista apareciera con un anillo de diamantes en la presentación de la película “Avatar: Fire and Ash”. Más tarde, Morando contó que le había propuesto matrimonio durante un viaje a Kioto, Japón, realizado ese mismo año.

Si finalmente se concreta la boda, será el segundo matrimonio de Miley Cyrus. La cantante estuvo casada con el actor Liam Hemsworth entre 2018 y 2020, luego de una relación que había comenzado en 2009.