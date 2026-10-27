Militantes del Clímax llega a San Juan con su Gira Cuyo

Militantes del Clímax llegará a San Juan el próximo sábado 31 de octubre para ofrecer un recital en Mamadera Bar, como parte de su Gira Cuyo. El espectáculo comenzará a las 22 y promete una noche de música en vivo, con el estilo enérgico que caracteriza a la banda.

La presentación tendrá lugar en el espacio ubicado en la provincia, donde el grupo buscará convocar al público local con una propuesta marcada por el ritmo, la potencia sonora y la interacción con los asistentes.

El recital forma parte del recorrido de la banda por la región de Cuyo y se suma a la agenda de espectáculos musicales prevista para el último fin de semana de octubre en San Juan.

Las entradas tienen valores que van desde los $25.000 hasta los $40.000. Los tickets se pueden adquirir a través de la plataforma EntradaWeb, mediante el enlace habilitado para el evento. La tercera preventa también incluye la promoción de 3x2, seleccionando 3 entradas en la plataforma ya se accede a la promo.

Datos del recital

El show de Militantes del Clímax será el sábado 31 de octubre de 2026, a las 22, en Mamadera Bar. Los interesados pueden consultar la disponibilidad y comprar sus entradas en EntradaWeb.