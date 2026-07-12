Una siniestro vial sacudió este domingo a la ciudad chilena de Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Un militar de la Armada atropelló a varias personas que se encontraban en la Feria Caupolicán. El hecho dejó seis personas fallecidas y siete heridas, mientras la Justicia investiga.

El conductor fue detenido tras el incidente. De acuerdo con las primeras pericias, el examen de alcoholemia dio resultado negativo, aunque las autoridades indicaron que circulaba a exceso de velocidad y que el vehículo tenía la documentación vencida, además de carecer del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

El accidente ocurrió alrededor de las 7:45 (hora de Chile), cuando el vehículo perdió el control, se desvió hacia la vereda e ingresó a la feria, embistiendo a las personas que se encontraban en el lugar.

Quiénes son las víctimas

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas fatales hay tres hombres y tres mujeres, una de ellas funcionaria del Hospital Naval.

Entre los heridos se encuentra una madre junto a sus mellizos. Desde el Hospital Dr. Gustavo Fricke informaron que los bebés permanecen fuera de peligro y continúan siendo evaluados mediante estudios preventivos, mientras que la mujer sufrió una lesión cervical.

El médico coordinador de Emergencias del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota y Petorca, Erich Liebig, describió el lugar como una "escena muy sensible", marcada por la conmoción de quienes presenciaron el hecho.

Qué se sabe del militar detenido

El imputado es un cabo de la Infantería de Marina, destinado en el Fuerte Aguayo, que se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular.

Según el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, las primeras investigaciones apuntan a una mala maniobra, mientras que el prefecto de Viña del Mar, coronel Jorge Guaita, sostuvo que el militar circulaba a una velocidad imprudente.

Por su parte, el fiscal Walter Wenzel confirmó que el vehículo tenía la documentación vencida y no contaba con el SOAP. Además, explicó que las cámaras de seguridad registraron el momento en que el automóvil perdió el control, atropelló a varias personas que estaban sobre la vereda e ingresó directamente al predio donde funcionaba la feria.

La Armada de Chile informó que el efectivo estaba fuera de servicio al momento del hecho y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades penales del caso.