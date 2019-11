Milito espera la evolución de Mura y tiene una duda en la mitad de la cancha de Estudiantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El plantel de Estudiantes de La Plata se entrenó esta tarde y luego quedó concentrado en el predio de City Belll a la espera del partido del viernes ante Talleres, pero el director técnico Gabriel Milito aún no definió el equipo porque a la baja obligada de Iván Gómez podría sumarse la de Facundo Mura con una sobrecarga muscular.



El juvenil defensor será evaluado mañana, cuando el técnico depure la lista de concentrados tras la última práctica y de no poder jugar su lugar sería ocupado por Iván Erquiaga o Mauricio Rosales.



El entrenador tampoco definió el sustituto de Iván Gómez, que fue sometido a una artroscopía en la rodilla derecha y probó con dos alternativas, una con Nahuel Estévez y la otra con Ángel González, que el pasado sábado sumó minutos en el clásico, tras recuperarse de un cuadro de mononucleosis.



La otra baja obligada que tiene Milito es la de Gonzalo Jara, con una lesión muscular, aunque el chileno no venía siendo titular en los últimos partidos, ya que su compatriota Juan Fuentes se apoderó del puesto de segundo central.



A esta altura de la semana en Estudiantes existen entonces dos dudas, una en el lateral izquierdo y la otra en la mitad de la cancha, mientras que el resto del equipo será el mismo que se quedó con el triunfo en el último clásico ante Gimnasia y Esgrima.