Millonario con tres puntos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El empate de Boca e Independiente en la Bombonera con la presentación oficial del entrenador Miguel Ángel Russo terminó de rubricar un fin de semana óptimo para River, cuya victoria y la caída de Argentinos Juniors lo han impulsado a un confortable liderazgo en la Superliga.



Tres son los puntos que River que separan de Boca y Argentinos y cuatro del arremetedor Rosario Central, Vélez y Lanús cuando faltan seis fechas para la finalización del campeonato.



El equipo que dirige Marcelo Gallardo se benefició de su harto merecido triunfo por 1-0 en Mendoza, ante Godoy Cruz, de las derrotas de Argentinos en Santa Fe y de Lanús en Mar del Plata y del hecho de que nueve de los aspirantes del pelotón de arriba hayan cosechado apenas un punto en sus respectivos cotejos de la fecha 17.



Un piadoso fixture prevé que River sea local con Central Córdoba, Banfield y Defensa y Justicia y visite a Unión, Estudiantes y Atlético Tucumán.



En el último partido del domingo Boca disponía de la oportunidad de ganar y sostenerse a un punto del primer puesto, pero condicionado por la expulsión de Carlos Izquierdoz y por un juego brumoso resultó dominado por Independiente y apenas si la destacada tarea del arquero Marcos Díaz alcanzó para defender el 0-0 final.



En el Rojo de Avellaneda se expresó una fluidez que no había tenido ante River en el debut de Lucas Pusineri al mando del plantel, pero sin embargo careció de contundencia y asimismo sufrió los altibajos de Pablo Pérez, que de cierta manera fue lo mejor y lo peor del equipo: sobresalía en el manejo del medio campo hasta que metió un planchazo de los suyos y fue expulsado.



En la Bombonera, la nota más simpática fue cosa de Juan Román Riquelme y Ricardo Bochini que vieron el partido desde un mismo palco a guisa de una iniciativa del vicepresidente segundo de Boca.



En materia de bautismos de entrenadores también se consumó el de Sebastián Beccacece en Racing, aunque sin menor suceso pese a estar en ventaja por 1-0 y dejar ver algunos chispazos prometedores en el primer tiempo.



Al cabo, el muy rendidor Atlético Tucumán de Ricardo Zielinski no sólo igualó, también estuvo muy cerca del triunfo y se marchó del Cilindro de Avellaneda con una plausible marca de diez partidos sin perder.



En los otros dos cotejos de ayer, Defensa y Justicia se despachó con una formidable goleada de 4-1 a expensas de Talleres en Florencio Varela y en el sur del Gran Buenos Aires se protagonizó el espectáculo más vibrante del fin de semana con el empate de 3-3 entre Banfield y Patronato, cuyo gol decisivo fue señalado en el sexto minuto añadido.



Amén de River y el Tomba, el sábado habían jugado San Lorenzo con Estudiantes (muy buen regreso de Javier Mascherano) y Arsenal con Newells, ambos igualados 1-1, en tanto que celebró Central Córdoba con el gol de penal anotado por Jonathan Herrera en tiempo de descuento.



El perdedor, Colón de Santa Fe, ha pasado a integrar el lote de los más comprometidos.



El viernes habían empatado 0-0 Gimnasia y Vélez en el Bosque de La Plata y caído Argentinos a manos de Unión y Lanús de Aldosivi.



Esa misma noche Central supo llenar con éxito la planilla de genuino candidato a meterse en la pulseada grande: un derechazo de Fabián Rinaudo, a los postres, hizo efectiva la remontada de los rosarinos ante un aceptable Huracán en el estreno del novel entrenador Israel Damonte.



La fecha 18 se jugará entre el jueves 30 de enero y el lunes 3 de febrero con el siguiente programa de encuentros:



Jueves: Vélez-Aldosivi.



Viernes: Huracán-Gimnasia.



Sábado: Independiente-Central; Estudiantes-Unión; Atlético Tucumán-Defensa y Justicia y Argentinos-Racing.



Domingo: River-Central Córdoba; Lanús-Godoy Cruz; Colón-Banfield y Talleres-Boca.



Lunes: Patronato-Arsenal y Newell’s-San Lorenzo.