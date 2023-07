Millones y millones: el representante de Francis Ngannou habló sobre la pelea con Tyson Fury

En las últimas horas, el representante de Francis Ngannou dio más detalles de su próximo mega combate. El camerunés, excampeón de Peso Pesado de UFC, chocará con el mítico Tyson Fury en boxeo. De esa manera, el manager del africano, Marquel Martin, dialogó con The MMA Hour y reveló información sobre lo que sería la cantidad de dinero que habrá en juego. Sin dudas, un hecho que romperá récords.

"Digamos esto: la bolsa es tan grande que puede que se le caiga de camino al banco. Solo digamos eso. No sé qué están tratando de decir los que odian en este momento, simplemente lo bloqueé, pero se demostrará que están equivocados nuevamente. Esto cambia la vida. Esto es exactamente lo que planeamos y visualizamos, así que estamos felices", comenzó explicando Martin.

Luego, Marquel también comentó lo siguiente: "Ay dios mío. Quiero decir, de lejos. Por múltiplos. Solo para ganar este dinero incluso mientras era campeón, habría tenido que pelear varias veces solo para estar en este estadio. Es una locura. Una vez más, los promotores serán promotores y tratarán de devaluar al otro lado tanto como puedan, pero esto es, en general, una pelea real".

Emocionados por la batalla

"No nos estamos inscribiendo para hacer algo, como salir y jugar patty-cake. No, no, no, esta es una pelea real. Lo que sucede con el cinturón WBC, planeamos hablar con el WBC para obtener la licencia. Ese es nuestro plan. Y nunca sabemos, quizás tengamos la oportunidad de poner su cinturón en juego. No sé, eso es por su lado", resolvió también el representante de Francis Ngannou.

Para sentenciar sobre la batalla entre Francis Ngannou y Tyson Fury, Marquel Martin aprovechó la instancia para decir: "Pero sé que, por nuestra parte, planeamos con suerte tener esas conversaciones y asegurarnos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para, queremos que esto continúe en el registro profesional de Fury. Pero de nuevo, voy a dejar las cosas claras. Esta es una pelea real".