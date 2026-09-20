Millwall y West Ham igualaron 2-2 en The Den, en el regreso oficial de uno de los clásicos del este de Londres después de febrero de 2012. El encuentro correspondió al centésimo enfrentamiento entre ambos equipos.

El partido tuvo cuatro goles y un cierre agónico, con Konstantinos Mavropanos marcando para West Ham en los últimos minutos. El resultado permitió que ambos equipos repartieran los puntos en el clásico.

Un fuerte operativo policial

La Policía Metropolitana desplegó 400 efectivos en el sureste de Londres debido a la convocatoria de las dos hinchadas. Durante la jornada, seis personas fueron detenidas por distintos incidentes vinculados al partido.

Entre los motivos de las detenciones estuvieron la agresión a un agente, actividades ilegales en un estacionamiento e intentar ingresar al estadio en estado de ebriedad. Los seis permanecían bajo custodia según la información difundida por las autoridades.

Detenciones antes del partido

El operativo de seguridad había comenzado incluso antes del encuentro entre los dos equipos londinenses. Once hombres habían sido detenidos el viernes por la noche bajo sospecha de conspiración para provocar daños criminales en relación con los preparativos del clásico.

La rivalidad entre Millwall y West Ham tiene raíces que se remontan a finales del siglo XIX y está vinculada con la historia portuaria del este de Londres. El enfrentamiento entre sus hinchadas se profundizó durante las décadas de 1970 y 1980.