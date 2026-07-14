Cerrado Gold Inc. informó los resultados de producción del segundo trimestre de 2026 de su mina Minera Don Nicolás (MDN), ubicada en Santa Cruz, y ratificó su guía anual de producción de entre 50.000 y 60.000 onzas equivalentes de oro para este año.

Durante el segundo trimestre, la operación produjo 15.415 onzas equivalentes de oro, frente a las 13.835 onzas registradas en el mismo período de 2025. En el acumulado del primer semestre de 2026, la producción alcanzó las 28.257 onzas, superando las 22.600 onzas obtenidas en los primeros seis meses del año anterior.

La producción por lixiviación en pilas, un método que consiste en apilar el mineral y rociarlo con una solución para extraer los metales, alcanzó 9.981 onzas en el trimestre. La compañía atribuyó esta mejora a la resolución de los problemas de riego derivados de la escasez de agua y a las mejoras en el circuito de trituración, que favorecieron una mayor recuperación de metales. También destacó una mejora en las tasas de recuperación de plata, lo que contribuyó a incrementar la producción total.

En paralelo, continuaron los trabajos de desarrollo de las operaciones subterráneas, con una mayor disponibilidad de mineral hacia el final del trimestre. La planta de procesamiento CIL, que utiliza carbón para recuperar el oro de la solución, procesó una mezcla de mineral de reserva y una proporción creciente de mineral proveniente del subsuelo, generando una producción de 5.434 onzas durante el período.

Según la empresa, se espera que durante el tercer y cuarto trimestre aumente el aporte de mineral desde las operaciones subterráneas, lo que respaldará un incremento en los niveles de producción durante la segunda mitad de 2026.

En materia de exploración, Cerrado Gold señaló que el programa en curso, junto con la adquisición de Falcon, apunta a incrementar los recursos minerales, extender la vida útil de la mina y aumentar los niveles de producción. La compañía prevé completar una Evaluación Económica Preliminar durante el primer trimestre de 2027.

El presidente y CEO de la compañía, Mark Brennan, afirmó que las operaciones subterráneas y de lixiviación registraron un sólido desempeño durante el trimestre y sostuvo que el flujo de caja generado permitirá respaldar las iniciativas destinadas a prolongar la vida útil de Minera Don Nicolás e incrementar su producción.