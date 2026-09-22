La familia de Minero se reunió en un gran bingo destinado a recaudar fondos para las distintas categorías de futsal de la institución. La propuesta tuvo como objetivo colaborar con las necesidades de los equipos, desde las divisiones formativas hasta las categorías mayores y femeninas.

El evento convocó a las familias de los deportistas de Minero.

Los fondos recaudados serán destinados a las categorías Formativas, Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17. También están incluidas Reserva y Primera, además de Reserva y Primera Femenino, que forman parte de la propuesta deportiva de la institución.

Desde la organización explicaron que el bingo tiene como finalidad reunir fondos para comprar elementos del club y ropa para los chicos. La intención es que puedan contar con el mismo uniforme, con remera, pantalones y bolsos, no solamente para competir sino también para llegar a la cancha con su indumentaria.

Una gran cantidad de premios

La convocatoria también contó con una gran cantidad de premios y sorpresas. Entre los premios hubo pavas eléctricas, juegos de sábanas, cajas de mercadería, materos, equipos de mate, manteles, jarros choppero, elementos de limpieza.

La organización destacó la convocatoria y el movimiento generado durante el bingo, con familias que continuaron llegando mientras avanzaba la jornada. La iniciativa tuvo como eje reunir fondos para acompañar el crecimiento de todas las categorías de futsal y brindarles los elementos y la indumentaria necesarios.