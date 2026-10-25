Minero ya tiene su lugar asegurado en la final del Torneo Clausura de la Primera División del fútbol sanjuanino y ahora espera por su rival para ir en busca de una nueva consagración. El equipo consiguió la clasificación tras vencer por penales a Alianza y quedó a un paso de pelear por el título.

Desamparados y Marquesado definen al otro finalista

El segundo finalista se conocerá el próximo miércoles 28 de octubre, cuando Sportivo Desamparados y Marquesado se enfrenten por un lugar en la definición del campeonato. El encuentro está programado para las 21 y se disputará en la cancha de Desamparados.

El ganador de ese cruce será el rival de Minero en la final del Clausura, en una definición que reunirá a los dos equipos que logren superar sus respectivas semifinales. Por ahora, el conjunto minero aguarda por la resolución del partido entre el Víbora y Marquesado para conocer al adversario que tendrá enfrente en la pelea por el título.

Minero busca repetir la consagración

Luego de superar a Alianza en la definición por penales, Minero mantiene la ilusión de volver a celebrar en el fútbol sanjuanino y repetir la consagración que obtuvo en el Apertura, en el Clausura. Con el boleto a la final en el bolsillo, el equipo tendrá tiempo para conocer a su rival antes de afrontar el último partido del certamen.

La atención estará puesta ahora en el cruce entre Desamparados y Marquesado, que definirá quién acompañará a Minero en la disputa por el campeonato. El miércoles por la noche quedará resuelta la segunda plaza para la final de la Primera División sanjuanina.