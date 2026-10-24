Atlético Minero volvió a meterse en una final del fútbol sanjuanino. El campeón del Apertura empató 2-2 ante Alianza y se impuso 5-4 en los penales este sábado en el Estadio San Juan del Bicentenario para avanzar a la definición del Torneo Clausura.

El equipo de Ernesto Fullana espera ahora por Desamparados o Marquesado, que disputarán la otra semifinal el miércoles 28 de octubre desde las 21 en Puyuta.

La clasificación coloca a Minero a un partido de completar un año perfecto. El conjunto de Pico y Pala ya conquistó el Apertura en junio al vencer 1-0 a Trinidad y, si también se queda con el Clausura, cerrará la temporada como campeón del fútbol sanjuanino sin necesidad de disputar una definición anual.

Alianza golpeó primero y Minero reaccionó

El Lechuzo abrió el marcador por intermedio de Luciano Riveros y consiguió irse al descanso en ventaja.

Minero reaccionó en el complemento. Carlos Méndez convirtió el 1-1 y, a los 35', Carlos Chávez dio vuelta el resultado para dejar al último campeón a pocos minutos de una nueva final.

Cuando parecía que la clasificación estaba resuelta, Alianza encontró el empate sobre el cierre. Una jugada confusa terminó con un gol en contra de Martín Arce y llevó la semifinal directamente a los penales.

Minero fue más efectivo desde los 12 pasos

La definición mantuvo la tensión del partido. Alianza estrelló uno de sus disparos en el travesaño y el arquero Domínguez apareció para contener otro remate.

Minero aprovechó esas oportunidades y terminó imponiéndose por 5-4 para desatar el festejo de sus jugadores y asegurar su segunda final de la temporada.

El resultado prolongó el gran año del conjunto dirigido por Fullana, que volvió a responder en una instancia decisiva después de haber conquistado el primer torneo del calendario.

Desamparados o Marquesado será el último rival

La final todavía no tiene fecha ni rival confirmado. El segundo boleto se definirá entre Desamparados y Marquesado.

El Puyutano llega después de eliminar a Unión, mientras que Marquesado consiguió su clasificación tras superar por penales a 9 de Julio.

Minero observará ese duelo con un objetivo claro. Después de levantar el Apertura, quedó a solo una victoria de quedarse también con el Clausura y completar una temporada soñada en el fútbol sanjuanino.