Minero escribió este domingo la página más importante de su historia deportiva. El conjunto dirigido por Ernesto Fullana derrotó 1 a 0 a Sportivo 9 de Julio en la final del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol y se consagró campeón por primera vez en la máxima categoría local, con gol de Nicolás Córdoba.

El equipo del “Pico y Pala” llegó al encuentro decisivo luego de superar una exigente semifinal frente a Colón Junior. Tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, logró imponerse por 4 a 3 en la definición por penales para obtener el pasaje a la final.

Del otro lado estuvo Sportivo 9 de Julio, que había conseguido su clasificación tras vencer 1 a 0 a Sportivo Desamparados en una semifinal muy disputada. El conjunto nuevejulino completó una destacada campaña que lo llevó hasta la definición por el título.

La final, disputada ante una gran expectativa de ambas parcialidades, contó con el arbitraje de Rubén Riveros, acompañado por Ignacio Aurtenechea y Enzo Gómez como asistentes, mientras que Walter Jorquera se desempeñó como cuarto árbitro.

Con el gol de Nicolás Córdoba, Minero logró marcar la diferencia y sostuvo la ventaja para quedarse con una victoria histórica. El pitazo final desató los festejos de jugadores, cuerpo técnico e hinchas, que celebraron la obtención de la primera estrella para la institución.

De esta manera, el equipo conducido por Fullana cerró una campaña que lo tuvo entre los principales protagonistas del campeonato y logró coronarla con el título. Enfrente quedó un Sportivo 9 de Julio que también fue uno de los equipos más regulares del certamen y que alcanzó la final tras un recorrido destacado.

La consagración de Minero quedará registrada como uno de los hitos más importantes de la historia del club, que sumó su primer campeonato en la Liga Sanjuanina y celebró una jornada inolvidable para toda su comunidad deportiva.