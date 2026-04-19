En el cierre de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Minero derrotó por 2 a 1 a Peñarol. Carlos Méndez convirtió los dos goles del equipo que dirige Ernesto Fullana y Facundo García descontó para el Bohemio.

La roja que cambió todo

El partido era parejo hasta que una acción fortuita para Minero y desafortunada para el "Bohemio" rompió el equilibrio. Pedro Terrero se escapaba frente al arco local, y Joel Carrizo, en su afán por detener el avance, cometió una infracción. El árbitro Perona no dudó y sacó tarjeta roja directa para el futbolista de Peñarol, dejando a su equipo con diez hombres con mucho tiempo por jugar.

El gol de la victoria

Con la superioridad numérica, Minero comenzó a manejar los hilos del encuentro y a desgastar la resistencia del conjunto chimbero. El premio llegó a través de los pies de Carlos Méndez, quien conectó un rebote y remató para poner el 1-0 parcial.

A pesar de los esfuerzos de Peñarol por buscar la igualdad con más garra que fútbol en el cierre del primer tiempo, Minero supo defender la ventaja y replegarse con orden para asegurar el resultado en la primera mitad.

Carlos Méndez aumentó la diferencia y hubo otro expulsado en Peñarol

En la segunda mitad, Minero salió decidido a liquidar el pleito. A los 9 minutos del complemento, nuevamente apareció Carlos Méndez para aumentar la diferencia: tras quedar mano a mano con el arquero de Peñarol, el delantero definió con categoría para poner el 2-0.

La mañana se volvió aún más oscura para Peñarol a los 16 minutos, cuando Enzo Arce vio la roja tras una dura infracción desde atrás a Facundo Gil. Sin embargo, cuando parecía que Minero navegaría tranquilo con dos hombres más, llegó una nueva incidencia: a los 19 minutos, Hernán Vega recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a la visita con diez.

Facundo García y un descuento que no alcanzó para Peñarol

Cuando parecía que Minero tenía el partido controlado, apareció la reacción del Bohemio. A los 27 minutos del segundo tiempo, Facundo García capturó una pelota en el área y, de media vuelta, sacó un remate fulminante que venció la resistencia de Sebastián Domínguez.

Con el 2-1 en el marcador, Minero sufrió otra expulsión: Agustín Torres vio la segunda amarilla por parte del árbitro Perona y dejó a los de Fullana con dos menos. Ante esto, Peñarol se lanzó con todo al ataque buscando el milagro. No obstante, el equipo "a pico y pala" supo aguantar las embestidas, cerró sus líneas y logró conservar una victoria sufrida pero vital para sus aspiraciones en el Torneo Apertura.