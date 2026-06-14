Este domingo desde las 17, Minero y Sportivo 9 de Julio se enfrentarán en la gran final del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, en un duelo que definirá al primer campeón de la temporada. Ambos equipos llegan a la definición tras superar exigentes semifinales y buscarán coronar una campaña que los tuvo entre los protagonistas del certamen desde las primeras fechas.

Minero accedió al partido decisivo luego de eliminar a Colón Junior en una serie muy pareja. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, el conjunto minero mostró mayor efectividad en la definición desde el punto penal y se impuso por 4-3 para quedarse con el boleto a la final.

Por su parte, Sportivo 9 de Julio consiguió su clasificación tras vencer por 1-0 a Sportivo Desamparados en una semifinal intensa y disputada. Con un rendimiento sólido y ordenado, el equipo nuevejulino logró el objetivo de meterse en la definición por el título.

El partido decisivo contará con el arbitraje de Rubén Riveros. Los asistentes serán Ignacio Aurtenechea y Enzo Gómez, mientras que Walter Jorquera se desempeñará como cuarto árbitro, completando la terna encargada de impartir justicia en la gran final del Torneo Apertura.

La expectativa es alta entre ambas parcialidades, por lo que las autoridades dispusieron una organización especial para el ingreso de los simpatizantes. Los hinchas de Minero deberán ubicarse en la Popular Norte, mientras que los seguidores de Sportivo 9 de Julio ocuparán la Popular Sur y la Platea Baja Oeste, sector sur.

Desde la organización solicitaron a ambas parcialidades respetar los accesos y sectores asignados, además de concurrir con anticipación para facilitar los controles policiales y garantizar el normal desarrollo del espectáculo deportivo.

Con el título en juego, Minero y 9 de Julio protagonizarán uno de los partidos más importantes de la temporada. Noventa minutos, o quizás más, separan a uno de ellos de la gloria y de escribir una nueva página en la historia del fútbol sanjuanino.