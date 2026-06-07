Minero y 9 de Julio son los finalistas del Apertura de la Liga Sanjuanina

El Torneo Apertura de Primera División de la Liga Sanjuanina de Fútbol, que rinde homenaje a "Daniel Archilla", ya conoce a los dos privilegiados que irán en busca de la máxima corona local. En una tarde a puro fútbol y cargada de dramatismo en suelo sanjuanino, Club Minero y Sportivo 9 de Julio sellaron sus boletos a la gran definición del certamen tras dejar en el camino a dos gigantes del ámbito doméstico.

El milagro de Minero desde los doce pasos

En una de las llaves más atractivas de las semifinales, el conjunto minero dio el gran golpe al eliminar a Colón Junior en una definición para el infarto. Durante los noventa minutos reglamentarios, el trámite fue sumamente parejo e igualaron 1 a 1. El Merengue había logrado ponerse en ventaja gracias a una certera definición de Leonel Trozzi, un golpe que parecía letal para las aspiraciones del rival.

Sin embargo, los dirigidos por Ernesto Fullana no bajaron los brazos. A pura base de empuje y juego asociado, el equipo minero forzó la paridad a través de la pena máxima gracias a la ejecución de Pedro Terrero. Con el empate consumado en el marcador global, la historia se trasladó a los penales. Allí, la efectividad estuvo del lado de Minero, que se impuso por 4 a 3 para desatar los festejos y ganarse el derecho de pelear por el título.

9 de Julio rugió fuerte en El Serpentario

La otra semifinal del campeonato local no se quedó atrás en intensidad. Sportivo 9 de Julio se hizo fuerte en su casa y se adjudicó una victoria histórica al vencer por 1 a 0 a Sportivo Desamparados, uno de los principales candidatos a quedarse con el torneo de Liga Sanjuanina.

El único grito de la tarde llegó tras una jugada aislada que rompió la paridad. El delantero Leandro Leiva se avivó en el área rival, aprovechó al máximo un grosero error defensivo del arquero puyutano, Pablo Carrizo, y el defensor víbora, Francisco Jofré, y empujó el balón a la red para sentenciar el destino del encuentro. Los del Este sanjuanino supieron aguantar las arremetidas del Verde en los minutos finales y celebraron la clasificación ante su gente.

De esta manera, la mesa está servida para la gran final del fútbol de San Juan. Mineros y los Azules del Este se verán las caras en un duelo único que promete paralizar a las hinchadas locales para conocer al nuevo dueño del Torneo Apertura.