El proyecto Vicuña, ubicado en el corazón de la cordillera sanjuanina a unos 238 kilómetros de Rodeo, Iglesia, se detuvo por unos minutos. En el comedor y los módulos del campamento, los trabajadores siguieron minuto a minuto la semifinal del Mundial 2026 que enfrentaba a Argentina con Inglaterra en Atlanta.

Durante gran parte del partido, el silencio fue tenso. Inglaterra se había puesto en ventaja y el equipo argentino no encontraba el camino al gol. Pero en el fútbol, como en la minería, la perseverancia siempre termina dando resultados.

Faltaban minutos para el final del tiempo reglamentario cuando apareció Enzo Fernández para empatar el partido. En el campamento de Vicuña, el grito se escuchó en cada rincón. Abrazos, saltos y el clásico "vamos, Argentina" retumbaron entre las montañas.

Pero lo mejor estaba por venir. En el minuto 92 del segundo tiempo, Lionel Messi levantó la cabeza y puso un centro perfecto para que Lautaro Martínez, de cabeza, sellara el 2-1 definitivo. Fue la segunda asistencia de Messi en el partido. La locura estalló en el campamento. Los trabajadores se abrazaron sin importar si eran sanjuaninos, de otras provincias. Por un momento, la cordillera fue testigo de una celebración que no tenía nada que envidiarle a las de las grandes ciudades.

El proyecto Vicuña, que emplea, segùn las ultimas informaciones a más de 580 trabajadores directos, vive estos días una doble expectativa. Por un lado, la obra avanza a paso firme en la cordillera. Por el otro, la selección argentina se metió en la final del Mundial, donde el domingo 19 de julio enfrentará a España en el MetLife Stadium.