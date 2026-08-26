La Agrupación Minera Cordillera de los Andes, integrada por trabajadores desocupados de San Juan, comenzó un proceso para insertarse en las futuras contrataciones que demandará el crecimiento de la actividad minera en la provincia. A través de una alianza con empresas proveedoras y constructoras, la organización busca participar en licitaciones vinculadas a proyectos mineros y a las obras de infraestructura que se ejecutarán en los próximos años.

La iniciativa surge en un contexto particular. En julio, la Legislatura provincial aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero, una norma que busca incrementar la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en los grandes proyectos mineros. Entre sus objetivos figuran aumentar el empleo local, fortalecer a las empresas de la provincia y generar mayores oportunidades para los proveedores sanjuaninos.

Según explicó a DIARIO HUARPE Patricio Páez, presidente de la agrupación, el objetivo es transformar una organización nacida del desempleo en una alternativa real para las empresas que demanden mano de obra especializada.

"Tenemos soldadores, mecánicos, operadores de equipos, choferes, electricistas, personal de mantenimiento y trabajadores que ya tienen experiencia en distintos proyectos mineros", señaló.

Una alianza para competir

Para avanzar en ese objetivo, la agrupación se integró a un esquema asociativo junto a empresas privadas. La estrategia consiste en combinar la experiencia laboral de los trabajadores con la capacidad técnica, financiera y operativa de firmas que ya cuentan con equipamiento y trayectoria en la industria.

El esquema se desarrolla a través de ACER Group, que nace de la unión estratégica de empresas referentes en sus sectores: PSL (Premoldeados San Luis S.A.), Tecmaco Integral, Secin, ALUBRY y Servicios Mineros Cordillera de los Andes, bajo el respaldo de ACER urc. La alianza opera bajo el marco del asociativismo minero, cumpliendo con la Ley de Proveedores Locales de San Juan, con el objetivo de ofrecer soluciones llave en mano para los grandes proyectos que se vienen en la provincia

La propuesta apunta a ofrecer soluciones integrales para proyectos mineros e infraestructura, incluyendo movimiento de suelos, construcción vial, operación de maquinaria pesada y servicios especializados.

De acuerdo con Páez, el grupo ya inició contactos con operadoras mineras y grandes contratistas para presentar información sobre capacidades técnicas, experiencia laboral y disponibilidad de personal.

Desafío: ingresar a la cadena minera

Desde la agrupación explicaron que actualmente trabajan en la recopilación de antecedentes laborales, certificaciones y perfiles técnicos de sus integrantes para confeccionar una base de datos que pueda ser presentada ante operadoras y empresas proveedoras.

El objetivo es que la organización pueda ser considerada en futuros procesos de contratación, tanto en minería como en obras de infraestructura.

Entre las oportunidades que observan aparecen las futuras licitaciones vinculadas a los fondos comprometidos por Vicuña para infraestructura provincial y distintos proyectos que impulsará el Gobierno de San Juan.

Páez sostuvo que incluso participar en esos procesos representa un avance para la organización. "Si ganamos será una oportunidad enorme. Y si no ganamos, igual adquirimos experiencia para competir mejor en la próxima", afirmó.

El contexto de la nueva ley

La estrategia de la agrupación coincide con la reciente sanción de la Ley de Desarrollo Local Minero, que establece mecanismos para incrementar la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos en la actividad. La norma fija objetivos progresivos para alcanzar una mayor contratación de empleo local y una mayor participación de empresas provinciales en las compras y contrataciones del sector.

Para la Agrupación Minera Cordillera de los Andes, ese escenario abre una oportunidad que hasta hace pocos meses parecía lejana: pasar de representar a trabajadores desempleados a convertirse en un actor capaz de competir por una parte de las inversiones que llegarán con la nueva etapa de expansión minera de San Juan.