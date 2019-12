Mínima representación de Bolsonaro para la asunción de Alberto Fernández, según prensa brasileña

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tendrá la mínima representación diplomática de Brasil de las últimas tres décadas en la asunción de un mandatario argentino: apenas el embajador de Buenos Aires lo representará en la asunción de Alberto Fernández, informó hoy la prensa brasileña.



"Será la menor representación política e institucional dese 1989", dice el diario Folha de Sao Paulo, que indica que Bolsonaro desistió de enviar a su ministro de Ciudadanía, Osmar Terra.



El canciller Ernesto Araújo organizó una agenda del 8 al 13 de diciembre en Africa (Cabo Verde, Senegal, Nigeria y Angola) con el foco en la industria de defensa.



En el lugar del ministro Terra, según O Globo, irá el embajador en Buenos Aires, Sergio Danese, un interlocutor amplio con el arco político argentino pero que no pertenece al círculo de la nueva gestión iniciada por Bolsonaro el 1 de enero.



Según Folha de Sao Paulo, Bolsonaro le informó el sábado a Terra, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB) del ex presidente Michel Temer, que cancelará su viaje.



De acuerdo con Folha, desde el fin de la dictadura militar brasileña (1985) la decisión frente a la asunción de Alberto Fernández como presidente de Argentina es la más importante en términos de representación.



Hubo representación de alto nivel (presidente, vice o canciller) en las asunciones de Carlos Menem (1989 y 1995), Fernando De la Rúa (1999), Néstor Kirchner (2003), Cristina Fernández (2007 y 2011) y Mauricio Macri (2015).



Brasil es el principal socio de Argentina, que por su parte es el tercer aliado comercial detrás de China y Estados Unidos para los brasileños, aunque es el principal comprador de sus manufacturas.



Según Bolsonaro, la misión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, a Buenos Aires la semana pasada, "alcanza" como mensaje de pragmatismo, escribió Folha de Sao Paulo.



El mandatario amenazó con romper el Mercosur en caso de que el gobierno de Fernández no acompañe la apertura económica y la reducción de la tarifa externa común del bloque en el cual también participan desde 1991 Uruguay y Paraguay.



Bolsonaro llamó "banda de izquierdistas" a los vencedores de las elecciones de octubre luego de haber hecho campaña abierta en favor del presidente Mauricio Macri, que traspasa el mando mañana.



El canciller brasileño, Ernesto Araújo, públicamente alineado con el gobierno de Donald Trump, llamó "fuerzas del mal" al Frente de Todos que ganó las elecciones.



Desde mayo pasado que la embajada argentina en Brasilia está acéfala tras la renuncia de Carlos Magariños como embajador, un lugar que ocupará el ex vicepresidente, ex gobernador de Buenos Aires y ex candidato presidencial Daniel Scioli.