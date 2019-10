Ministro del Brexit dice que Boris Johnson pedirá extensión si no hay acuerdo

El secretario de Estado para la Salida de la Unión Europea (UE), Steve Barclay, aseguró hoy que el primer ministro, Boris Johnson, "cumplirá" con la legislación que lo obliga a solicitar un retraso del Brexit si no hay acuerdo antes del sábado. Así lo indicó Barclay en una declaración ante el comité parlamentario para la marcha del país del bloque europeo, tras señalar que el líder conservador escribirá una carta a Bruselas solicitando una prórroga, si antes del sábado Londres y Bruselas no lograron aún un pacto de salida. "Puedo confirmar, como ha indicado de manera reiterada el primer ministro, que en primer lugar, el Gobierno cumplirá con la ley, y en segundo lugar, cumplirá con las garantías dadas al tribunal (de Escocia) con relación a la legislación", afirmó hoy Barclay, en vísperas de la crucial cumbre europea, convocada para mañana y pasado. El secretario de Estado para el Brexit aludió así al dictamen del Tribunal de Sesiones de Edimburgo, que el 7 de octubre desestimó una demanda para obligar a Johnson a solicitar una extensión en caso de que no hubiera un acuerdo. Esa corte consideró que tanto el líder tory como el Ejecutivo habían proporcionado "garantías inequívocas" de que cumplirán con la llamada "legislación Benn", aprobada por el Parlamento en septiembre, que establece la necesidad de pedir una prórroga de las negociaciones si no hay consenso para el 19. Barclay opinó que "lo que es esencial" ahora es alcanzar un pacto con Bruselas y valorar, a continuación, si éste puede ser aprobado en el Parlamento, "y ése es el test en el que estamos centrados", agregó, citado por la agencia de noticias EFE. Los negociadores británicos y del bloque comunitario continúan hoy los contactos para llegar a un pacto antes de esa cumbre, que en principio debe aprobar ese texto. Las negociaciones recibieron un impulso positivo en los últimos días después de una reunión mantenida entre el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, y Johnson la pasada semana en el noroeste de Inglaterra. El gran obstáculo de las conversaciones sigue siendo cómo evitar una frontera dura entre las dos Irlandas, para no dañar el proceso de paz en la provincia británica y la economía. El premier, que ha repetido que preferiría estar "muerto en una zanja" antes que pedir un retraso a Bruselas, celebra hoy una reunión de su Gabinete, en la que informará a sus ministros sobre la marcha de los contactos con Bruselas. Johnson está obligado por la llamada Ley Benn a pedir una prórroga del Brexit si todavía no hay acuerdo para el sábado a las 23 locales (19 de Argentina). El Ejecutivo convocó a una sesión extraordinaria de la Cámara de los Comunes para el sábado, aunque la decisión final sobre esa cita se dará a conocer mañana, en función de si hay o no acuerdo.