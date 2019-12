Ministro do Desenvolvimento Produtivo promove "uma estratégia exportadora voltada para as cadeias de

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O ministro do Desenvolvimento Produtivo, Matías Kulfas, propôs "sair da lógica do ajuste e da especulação financeira e colocar em andamento uma estratégia exportadora voltada para as cadeias de valor, que possibilite gerar dólares genuínos", em sua primeira apresentação pública, passadas 48 horas de sua posse.







Kulfas incitou também aos para atingir "uma substituição de importações dinâmica” e antecipou que o Governo nacional executará “um grande programa de desenvolvimento de fornecedores que possa ser ampliado para uma grande quantidade de atividades produtivas", quando expôs no encerramento do seminário ProPymes, organizado pelo Grupo Techint.







Apresentado pelo representante do holding empresário, Paolo Rocca, o ministro disse que “sofreram as consequências de uma política econômica, fiscal e monetária muito adversa”, com uma lógica “que só conduz para mais recessão e mais redução do aparelho produtivo”.







Pediu, nesse sentido para privilegiar “a produção, o trabalho nacional, o mercado interno e o desenvolvimento das capacidades exportadoras”.







Após analisar indicadores de emprego e produção, Kulfas disse que fecharam umas "25.000 micro, pequenas e médias empresas, e tudo isto é o que nós viemos reverter”, apontando ao “protagonismo das PMEs, que são coração produtivo da Argentina”.