La minera canadiense Minsud Resources Corp. (TSX-V: MSR) informó este martes los resultados del primer pozo de su campaña de perforación diamantina en el proyecto Chita Valley, en el departamento de Iglesia, San Juan. Se trata del pozo CHDH26-174, que interceptó 186 metros con una ley de 0,48% de cobre, 0,18 g/t de oro y 10,1 g/t de plata desde los 560 metros de profundidad hasta el final del pozo (a 746 metros).

Para entender el dato: en minería, la "ley" indica la cantidad de metal presente en la roca. Un 0,48% de cobre significa que por cada tonelada de roca extraída hay 4,8 kilos de cobre. El proyecto es operado por Minera Sud Argentina (MSA), una sociedad en la que Minsud tiene una participación del 49,9% y la gigante australiana South32 controla el 50,1% restante.

El pozo arrojó tramos de altísima concentración. Dentro de esos 186 metros, se destacan 10 metros con 1,42% de cobre y 5 metros con 1,13% de cobre, 0,48 g/t de oro y 68 g/t de plata, este último ubicado en una brecha magmático-hidrotermal (un tipo de roca formada por fragmentos angulosos cementados por minerales ricos en metales).

Tres sistemas mineralizados en un solo pozo

Lo que hace especial al CHDH26-174 es que atravesó 696 metros de mineralización continua de sulfuros (minerales compuestos por azufre y metales) desde los 50 metros hasta el fondo del pozo. En ese recorrido, los geólogos identificaron tres sistemas mineralizados apilados uno encima del otro:

Zona superior (140 a 410 m): Un halo rico en pirita con mineralización de cobre, oro y plata de "alta sulfuración" (un tipo de ambiente geológico caliente y ácido). Allí se registraron 186 metros con 0,20% de cobre. Zona intermedia (410 a 560 m): Una franja de zinc, plomo y plata de "sulfuración intermedia" (un ambiente de menor temperatura), con 38 metros de 1,00% de zinc y 0,23% de plomo. Zona profunda (560 a 746 m): El núcleo de alta ley de cobre y oro, que hacia el final del pozo transiciona a un sistema de pórfido de cobre-molibdeno. Un pórfido es un tipo de yacimiento gigante donde los metales se diseminan en una gran masa de roca intrusiva.

El pozo terminó en plena mineralización. De hecho, en los últimos 100 metros, la concentración de molibdeno (un metal usado para endurecer el acero) se multiplicó por 50, alcanzando las 403 partes por millón (ppm). Para los especialistas, esto es una señal clara de que debajo de la zona explorada hay un sistema de pórfido de cobre y molibdeno de gran escala.

"CHDH26-174 confirma la continuidad de la mineralización de brechas y pórfidos de alta ley. La geoquímica nos indica que el sistema sigue aumentando su temperatura a medida que descendemos", explicó el Dr. Renato Bobis, vicepresidente de Exploración de Minsud.

El potencial del proyecto

Esta campaña de 10.500 metros busca delimitar los recursos del proyecto, que ya cuenta con dos depósitos calculados. El principal es Chinchillones, que tiene recursos indicados de 1.014 kilotoneladas de cobre equivalente (CuEq) a una ley de 0,44%, y recursos inferidos de 2.823 kilotoneladas a 0,36%. El cobre equivalente (CuEq) es una fórmula que combina todos los metales del yacimiento (cobre, oro, plata, etc.) en una sola medida para simplificar el cálculo.

El comunicado aclara que, por ahora, los anchos reportados son los del pozo de perforación y aún se desconocen los anchos reales de la veta, por lo que se necesitarán más estudios para confirmar la continuidad del yacimiento.

Para San Juan, este resultado es estratégico. El proyecto Chita Valley se suma al corredor de cobre de Iglesia, donde también se ubica el megaproyecto Vicuña (de BHP y Lundin). La confirmación de un sistema de pórfido profundo en Chita refuerza la apuesta de la provincia por el cobre como el mineral del futuro, atrayendo inversiones de gigantes globales como South32.