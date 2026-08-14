Minsud perforará 10.500 metros en Chita Valley para ampliar recursos en San Juan

Minsud Resources iniciará en agosto un nuevo programa de 10.500 metros de perforación diamantina en el proyecto polimetálico Chita Valley, ubicado en el departamento Iglesia, San Juan. La campaña apunta a ampliar y eventualmente mejorar la clasificación de los recursos minerales existentes, además de evaluar nuevos objetivos de cobre, oro, plata, molibdeno, zinc y plomo dentro del sistema porfírico-epitermal.

El programa se desarrollará sobre cuatro áreas consideradas prioritarias: Chinchillones, Placetas, Chita South Porphyry (PSU) y Pinto. En total, se prevén 4.600 metros en Chinchillones, 2.150 metros en Placetas, 2.250 metros en Chita South y 1.500 metros en Pinto.

Cuatro objetivos para la nueva campaña

La mayor parte de la campaña se concentrará en Chinchillones, donde se ejecutarán 4.600 metros de perforación para evaluar extensiones en profundidad y a lo largo del rumbo de varios cuerpos de brechas hidrotermales con mineralización de cobre, oro, plata, zinc y plomo. Los trabajos se basan en resultados obtenidos mediante perforaciones anteriores, entre los que se destaca el sondeo CHDH23-69, que atravesó 786 metros con 0,43% de cobre, 368 ppm de molibdeno, 0,23 g/t de oro y 15,78 g/t de plata, entre los 456 y los 1.242 metros de profundidad. El intervalo permanece abierto en profundidad.

En Placetas, ubicado aproximadamente 3,5 kilómetros al suroeste de Chinchillones, se realizarán 2.150 metros de perforación exploratoria. Los estudios geológicos identificaron litologías consideradas favorables para la mineralización. Un programa de 206 muestras de suelo delimitó una anomalía de cobre, molibdeno y oro de al menos 1 kilómetro de largo por 5 kilómetros de ancho.

En Chita South Porphyry se ejecutarán otros 2.250 metros para investigar centros intrusivos que todavía no fueron perforados de manera suficiente. Por último, en Pinto se planificaron 1.500 metros de perforación exploratoria sobre zonas auríferas de alta sulfuración asociadas con fallas y contactos geológicos.

Los números del proyecto

Chita Valley ya cuenta con recursos minerales importantes bajo el estándar NI 43-101. Chinchillones posee 233 millones de toneladas de recursos indicados con una ley de 0,44% de cobre equivalente (CuEq), además de 782 millones de toneladas de recursos inferidos con una ley de 0,36% CuEq. Chita South Porphyry suma 7 millones de toneladas de recursos indicados con 0,30% de cobre y 174 millones de toneladas de recursos inferidos con 0,29% de cobre.

En conjunto, el proyecto reúne 240 millones de toneladas de recursos indicados con 0,43% CuEq y 955 millones de toneladas de recursos inferidos con 0,35% CuEq.

South32 asume el financiamiento

En paralelo con el nuevo programa de exploración, Minsud informó que ejerció un período de suspensión contractual de 12 meses previsto en el acuerdo de accionistas. Durante ese período, South32 asumirá los aportes requeridos por Minera Sud Argentina S.A., mientras que Minsud no deberá financiar su participación del 49,9%. Una vez finalizado el período, se determinarán los derechos y obligaciones correspondientes, incluyendo cualquier eventual ajuste en la participación de las compañías.