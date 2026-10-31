Mintiendo, la mamá de Wanda Nara provocó la separación de dos famosos

Pablo Migliore reveló el enojo de su familia con Nora Colosimo tras el polémico rumor que la vinculó sentimentalmente con Josefina "La China" Ansa. El exfutbolista brindó una entrevista en el programa SQP junto a Yanina Latorre para dejar en claro su postura y aportar detalles inéditos de la interna del certamen de cocina. Desde el comienzo de la charla, el deportista buscó marcar su posición de forma contundente: "Estoy felizmente casado y soy un hombre de familia".

Inmediatamente apuntó contra la madre de Wanda Nara: "Entiendo que puedan haberle pasado algún chimento, no tengo por qué descreer, pero creo que aunque fuese cierto no tendría que decir nada. Hay dos familias en juego". Además, explicó que prefiere no atacar a Colosimo dado que comprende que, tras sus primeras declaraciones, la panelista siente que la falla principal estuvo en la persona que le brindó los datos falsos.

Respecto a cómo atravesaron la situación tanto él como su compañera, el exarquero dio a conocer la conversación que mantuvo la panelista con Wanda Nara tras el inicio de la controversia: "La China habló con Wanda porque estaba indignada y ella le explicó que la madre recién está iniciando en esto y que le pedía disculpas".

Sobre el instante exacto en que estalló la versión mediática al aire, confesó: "Cuando empezaron a hablar del tema estaba viéndolo en vivo con mi señora". Al analizar la reacción de su pareja, expresó: "Me puse en el lugar de ella y a mí me hubiese molestado".

Asimismo, relató que fue su compañera quien le advirtió sobre la publicación: "Yo me enteré por la China". En esa línea, rememoró la charla entre ambos: "Me veía campante y me decía ‘¿A vos no te jode?’. Me jodería si fuese cierto, tuviera cola de paja y tuviera que estar mintiendo".

En relación al malestar en su círculo íntimo, el exdeportista se sinceró: "Mi señora me pone una carita, pero en el fondo le debe joder. Mi vieja y mis hermanas están odiadas. No les gusta lo que pasa porque conocen a Natalia, mi señora, y se preguntan por qué con ella. No me defienden a mí, defienden a mi señora".

Pese a esto, aclaró que la estabilidad del matrimonio sigue intacta debido a que conversa con su pareja durante toda la jornada, un hábito que presencian a diario sus propios compañeros del certamen durante las videollamadas. Para cerrar, justificó su decisión de evitar las declaraciones inmediatas: "No me interesa aclarar esto porque si mañana sale otro a decir que me como a Betular o a Maru Botana tengo que salir a explicar que no es así".