La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines comenzó con una derrota ante Francia su participación en los World Skate Games Asunción 2026, pero el resultado no modificó las aspiraciones del equipo. Diego Mir, integrante del cuerpo técnico que encabeza José Luis Páez, fue contundente después del encuentro y aseguró que el objetivo sigue siendo conquistar el título mundial.

“Nosotros venimos a ganar la Copa del Mundo, da igual con quién juguemos, creo que tenemos nuestras opciones”, afirmó Mir en declaraciones al enviado especial de GRUPO HUARPE, Maximiliano Maldonado, dejando en claro que el traspié inicial no cambia las expectativas del seleccionado nacional.

El entrenador consideró que Argentina deberá corregir distintos aspectos de su funcionamiento, aunque recordó que el formato del campeonato permite mantener las posibilidades de pelear por el título independientemente de la posición que se consiga en la fase de grupos.

“El final es un campeonato donde en cualquier posición que acabes tenés opciones”, sostuvo.

La falta de claridad ante Francia

Mir reconoció que uno de los principales problemas de Argentina estuvo en la generación de situaciones ofensivas frente a un rival que consiguió cerrar los espacios.

“Es un equipo este de Francia con mucha envergadura física, que cubre muy bien los espacios y bueno, nos faltó claridad, sin ninguna duda”, explicó.

La fortaleza defensiva del seleccionado europeo obligó a Argentina a buscar alternativas para llegar al arco rival, aunque el equipo no consiguió encontrar la precisión necesaria para revertir el resultado: “Nos faltó un poco de claridad para aprovechar mejor los espacios y crear más peligro en el arco de Francia”, agregó.

El análisis del entrenador dejó en evidencia que una de las principales preocupaciones pasa por mejorar la resolución ofensiva, especialmente ante rivales que presentan defensas compactas.

La mirada puesta en lo que viene

Pese a la caída, Mir insistió en que el equipo mantiene intactas sus posibilidades de luchar por el campeonato y que el debut debe servir para identificar los aspectos que necesitan mejorar.

“A partir de aquí, evidentemente, tenemos que analizar lo que hemos hecho y mejorarlo”, señaló.

Argentina tendrá poco tiempo para realizar ajustes. Este martes 13 de octubre, desde las 20, enfrentará a Angola en su segunda presentación por el Grupo B, mientras que el miércoles 14, también a las 20, se medirá con Chile.

Con el objetivo de conquistar la Copa del Mundo, el seleccionado buscará dejar atrás la derrota inicial y recuperar su mejor versión para afrontar las instancias decisivas del Mundial de Asunción.