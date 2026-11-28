Una bebé de un mes fue encontrada muerta en una vivienda en construcción del barrio Playa Los Lobos, en Miramar, y por el hecho fue detenido un hombre de 52 años, padrastro de la madre de la pequeña. El sospechoso quedó imputado por homicidio agravado por alevosía, mientras la Justicia investiga las circunstancias de la muerte.

La investigación comenzó el 23 de noviembre, luego de que vecinos alertaran a las autoridades por la ausencia de un grupo familiar integrado por adultos, adolescentes y niños. A partir de la denuncia, distintas dependencias policiales desplegaron operativos de búsqueda en Miramar, Mar del Plata y Chapadmalal.

Con el avance de las averiguaciones, los investigadores localizaron a parte de la familia en una vivienda de la zona de Peralta Ramos al 4600, en Mar del Plata. Sin embargo, advirtieron que la bebé no estaba con ellos, por lo que continuaron las tareas para establecer dónde se encontraba.

Finalmente, con el acompañamiento de una de las mujeres del grupo familiar, los efectivos llegaron hasta una construcción ubicada en la calle Las Ballenas, entre Las Almejas y Los Nautilos, en Playa Los Lobos. Allí encontraron el cuerpo sin vida de la pequeña.

Tras las primeras pericias realizadas por personal de Policía Científica y una médica policial, el fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la Fiscalía Descentralizada de Miramar, ordenó la detención del hombre de 52 años. El acusado fue trasladado a la sede fiscal y posteriormente alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.

La causa continúa abierta para determinar con precisión cómo murió la bebé y establecer las responsabilidades penales correspondientes.