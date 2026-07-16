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Mirándolo por TV, Dybala festejó la clasificación de Argentina a la final

Los jugadores de la Roma celebraron el pase a la final del Mundial de Argentina tras vencer a Inglaterra.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El exdelantero de Qatar 2022 acompaña el camino de la Scaloneta.

La clasificación de la Selección Argentina a la gran final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra sigue generando repercusiones globales. A pesar de no formar parte de la convocatoria del entrenador Lionel Scaloni para este torneo, Paulo Dybala demostró que su vínculo con el equipo nacional se mantiene intacto y se sumó a las celebraciones a la distancia.

El actual delantero de la AS Roma, quien fue parte del plantel campeón en Qatar 2022 y anotó un penal en la definición contra Francia, vivió el triunfo desde Italia. Su compatriota y compañero de equipo, Matías Soulé, fue el encargado de registrar el momento y difundirlo a través de una historia en su cuenta de Instagram.

En el video compartido en las redes sociales se observa a Dybala sentado en el vestuario del club italiano, agitando los brazos y sonriendo mientras se escucha el Himno Nacional Argentino de fondo.

La publicación de Soulé incluyó banderas del país sudamericano y corazones rojos, reflejando el festejo de ambos futbolistas en territorio europeo mientras el seleccionado argentino ya se prepara para el último partido del certamen.

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