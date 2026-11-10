"¡Miren cuántos han venido!", la sorpresa de León XIV ante la multitud en Córdoba

Desde el balcón del Arzobispado, el papa León XIV se dirigió a las miles de personas que se acercaron para saludarlo durante su visita a Córdoba. Sorprendido por la convocatoria, agradeció el recibimiento, invitó a dar gracias a Dios por la fe y el entusiasmo de los jóvenes y dejó un mensaje centrado en la unión y la cercanía de Dios.

«¡Miren cuántos han venido! Gracias», expresó el Pontífice al observar a la multitud reunida frente al edificio. Sus palabras despertaron aplausos y ovaciones entre los presentes, que aguardaban la oportunidad de verlo de cerca durante su recorrido por la ciudad.

El mensaje del Papa tuvo como eje la fe compartida, la gratitud y la importancia de permanecer unidos. «Demos gracias a Dios por el don de la fe, y de poder compartir así», manifestó al comenzar su intervención, en un saludo que rápidamente se convirtió en un momento de cercanía con los fieles.

Luego, León XIV puso el acento en la juventud y en el valor de la vida. «Demos gracias a Dios por el don de la vida, del entusiasmo y de los jóvenes», sostuvo. La frase provocó una ovación entre quienes se habían congregado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen para recibirlo.

La unidad y la cercanía de Dios, el eje de su mensaje

Uno de los momentos más significativos llegó cuando el Pontífice hizo referencia a la importancia de la unión como camino para alcanzar objetivos comunes. «Cuando estamos unidos podemos lograr todo», afirmó ante la multitud.

A continuación, reforzó ese concepto con una expresión de acompañamiento espiritual: «Dios está cerca de ustedes y estará siempre presente».

La intervención fue breve y espontánea, pero dejó un mensaje centrado en la fe, la esperanza y la comunidad. El encuentro desde el balcón había generado una expectativa especial entre los peregrinos, que aguardaban su aparición después de la multitudinaria misa celebrada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Antes de volver a ingresar al Arzobispado, León XIV cerró su saludo con un agradecimiento a los presentes y una expresión de identidad religiosa: «Muchísimas gracias y que viva Cristo».

De esta manera, el paso del Papa por el histórico balcón del Arzobispado de Córdoba se convirtió en uno de los momentos centrales de su visita a la provincia, con un mensaje que tuvo a la fe, los jóvenes y la unidad como principales protagonistas.