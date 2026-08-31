El estado de salud de Miriam Irrazábal, la mujer que sobrevivió al trágico incendio ocurrido en Angaco, se agravó y actualmente permanece internada en estado muy grave en el Hospital Privado de San Juan. La información fue confirmada por su entorno, que recibió el último parte médico sobre su evolución.

Irrazábal sufrió múltiples lesiones como consecuencia del incendio registrado el domingo 23 de agosto en una vivienda del barrio Bicentenario, en Angaco. El siniestro provocó importantes daños materiales y dejó gravemente heridos a los dos integrantes de la pareja.

Desde entonces, la mujer permanece bajo atención médica en el Hospital Privado, donde los profesionales siguen de cerca su evolución. A una semana del incendio, su cuadro continúa siendo de extrema gravedad debido a las heridas provocadas por las llamas.

El drama familiar se profundizó este domingo 30 de agosto con la muerte de su pareja, José Víctor Castillo. El hombre había sido trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga y permaneció durante una semana internado en Terapia Intensiva debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Castillo había sufrido quemaduras tipo B en el 31,5% de la superficie corporal, además de lesiones en las vías respiratorias. Por la gravedad de su estado, debió ser intubado y permanecer conectado a asistencia respiratoria mecánica.

Durante los días de internación, su cuadro había presentado distintas complicaciones. Los médicos habían informado inestabilidad hemodinámica y disfunción renal, por lo que su pronóstico se mantuvo reservado hasta su fallecimiento.

La muerte de Castillo fue confirmada el domingo por una de sus hermanas, quien lo despidió mediante un sentido mensaje publicado en redes sociales.

Ahora, la preocupación permanece centrada en la evolución de Irrazábal, quien continúa internada y pelea por su vida tras el incendio que dejó una vivienda destruida, a una pareja gravemente herida y, finalmente, una víctima fatal.