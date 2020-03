Mirko comenzó salita de 2 y Marley no pudo contener la emoción

Listos para ir al primer día de jardín de infantes de @mirko_ok, yo estoy nervioso y ansioso y me desperté a las 6 am! Mirko mucho no entiende a donde lo estoy llevando! Veremos cómo nos va! #SalitaDe2 #JardinDeInfantes #mirko #marley

A post shared by Marley (@marley_ok) on Mar 5, 2020 at 4:57am PST