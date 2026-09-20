Mirtha Legrand continúa internada este domingo en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo estudios, tratamiento y controles médicos tras haber reingresado el viernes por una recaída respiratoria. Fuentes cercanas a la conductora señalaron que su estado general es estable y que pasó “una maravillosa noche”, con un buen despertar.

El parte médico oficial difundido por la institución informó que la conductora, de 99 años, ingresó por un “cuadro compatible con neumopatía”. Desde el sanatorio no brindaron precisiones adicionales sobre el diagnóstico y, si no hay cambios, se espera una nueva comunicación médica este lunes 21 de septiembre.

Mirtha atraviesa su segunda internación del mes. Había ingresado al mismo centro de salud el 7 de septiembre por un cuadro respiratorio que derivó en bronquitis y recibió el alta el 13 para continuar la recuperación en su domicilio.

Mirtha, bajo seguimiento médico

Cinco días después del alta, Legrand regresó al Mater Dei por guardia y quedó nuevamente internada. El equipo médico dispuso estudios y seguimiento para evaluar su evolución.

Según información atribuida a su entorno, la conductora descansa en una habitación individual y permanece acompañada por su familia. Marcela Tinayre y Juana Viale se mantuvieron cerca durante los últimos días.

Ángel de Brito informó además que los médicos habrían identificado una bacteria y que se administraron antibióticos e hidratación. Ese dato no fue incluido en el parte oficial del sanatorio, por lo que hasta el momento se mantiene como información difundida por el periodista.

Una recaída después del alta

La secuencia comenzó a principios de septiembre, cuando Mirtha se ausentó de la grabación de su programa por un cuadro gripal. Días más tarde fue internada y los partes médicos informaron una evolución favorable hasta el alta del 13 de septiembre.

Sin embargo, la recaída respiratoria motivó el nuevo ingreso del viernes 18. Mientras continúa la internación, Juana Viale permanece al frente de los ciclos televisivos de su abuela.

La atención está puesta ahora en la evolución de las próximas horas y en el nuevo parte médico previsto para este lunes, que permitirá conocer si hubo novedades sobre el cuadro y la respuesta de Mirtha al tratamiento.