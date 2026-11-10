Mirtha Legrand con un pie afuera de la TV: el cambio que la afectó

Desde el próximo sábado 14 de noviembre, La Noche de Mirtha modificará su horario en la pantalla de El Trece. El histórico ciclo, conducido actualmente por Juana Viale mientras Mirtha Legrand se recupera de sus inconvenientes de salud, abandonará su franja habitual para pasar a emitirse una hora más tarde por decisión de la emisora.

El cambio responde a una reorganización de la grilla del fin de semana, por lo que La Noche de Mirtha saldrá al aire a las 22.30 en lugar de su espacio tradicional de las 21.30. La determinación de las autoridades del canal se produce en medio de las mediciones de audiencia del programa, las cuales habrían quedado por debajo de las expectativas estimadas.

En el horario que deja vacante la nieta de la diva llegará Todo Sigue Igual, una propuesta de entretenimiento encabezada por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner. El nuevo ciclo combinará humor, actualidad y música en vivo con la participación de la banda La Valentín Gómez, apostando a las diferencias generacionales entre los dos conductores.

Para Toto Kirzner significa su segunda experiencia en televisión luego de formar parte de Una de Dos. De esta forma la señal busca renovar la alternativa nocturna de los fines de semana, sumando además otros movimientos recientes dentro del esquema habitual de transmisión de la señal porteña.

El sábado 7 de noviembre Juana Viale tuvo en su mesa al médico Daniel López Rosetti, al periodista Jorge Fernández Díaz, al empresario Jorge Brito y al conductor Marcelo Longobardi. Sin embargo, Almorzando con Juana no salió al aire el domingo 8 de noviembre por una cobertura especial sobre la llegada del papa León XIV.

Ante la visita del pontífice a la Argentina, El Trece levantó la transmisión del almuerzo dominical para dar paso al evento religioso. Por su parte, la señal competencia Telefe prefirió conservar la emisión de La Peña de Morfi en su horario regular y anunció una transmisión enfocada en la figura papal recién a partir de las 16.00.