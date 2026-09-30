Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, donde permanece bajo observación por el cuadro de neumopatía que motivó su reingreso. Este miércoles 30 de septiembre, la institución difundió un nuevo parte médico en el que informó que la conductora se encuentra “muy bien” y presenta una “franca mejoría”.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría”, señala el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

La diva permanece en una habitación común y está acompañada por sus familiares, quienes agradecieron las muestras de cariño recibidas durante los últimos días.

Según precisaron desde el centro médico, si no se producen cambios en su evolución, el próximo parte será difundido el viernes.

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand

La conductora había reingresado al Mater Dei por un cuadro de neumopatía, término médico que engloba distintas enfermedades que afectan a los pulmones y que no implica necesariamente un diagnóstico de neumonía.

Durante los últimos días, la evolución había sido favorable y desde la institución ya habían informado que se encontraba bien de su cuadro respiratorio y que había incrementado la actividad física junto al equipo de kinesiología.

Por el momento, Mirtha continuará internada hasta completar su recuperación, mientras su familia permanece cerca y sigue de manera permanente su evolución.

Qué es una neumopatía

La neumopatía es un término general utilizado para describir enfermedades que afectan a los pulmones. Sus causas pueden ser diversas e incluir infecciones, tabaquismo, inhalación de determinadas sustancias o exposición prolongada a contaminantes ambientales.

Los síntomas dependen del cuadro específico de cada paciente, aunque entre las manifestaciones frecuentes aparecen la tos, dificultad para respirar, respiración acelerada y cansancio.