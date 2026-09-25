Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, pero este viernes recibió una nueva actualización favorable sobre su estado de salud. El centro médico informó que la conductora de 99 años se encuentra “muy bien” de su cuadro respiratorio y que avanza con su recuperación mediante actividad física y sesiones de kinesiología.

El nuevo parte médico fue difundido durante el mediodía y lleva la firma de Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei. Según el comunicado, la conductora continuará internada hasta completar su recuperación y poder retomar sus actividades habituales.

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología”, señala el parte emitido este viernes.

Continuará internada

Aunque la evolución es favorable, el equipo médico decidió mantener a Mirtha en el centro de salud para completar el proceso de recuperación. El sanatorio aclaró que permanecerá internada hasta que pueda volver a sus actividades diarias.

Además, la institución agradeció especialmente la comprensión y el respeto al momento de informar sobre el estado de salud de la conductora.

Si no se producen cambios, el próximo parte médico será difundido el lunes.

La segunda internación del mes

Mirtha había sido internada por primera vez durante septiembre a raíz de un cuadro respiratorio bronquial y un proceso gripal. Recibió el alta el domingo 13 y regresó a su casa para continuar allí con la recuperación.

Sin embargo, cinco días después, el viernes 18, volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei. En aquella oportunidad, el centro médico informó que presentaba un cuadro compatible con neumopatía y que quedaría internada para realizar estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo controles médicos.

Desde entonces, los partes difundidos por el sanatorio fueron dando cuenta de una evolución favorable. El miércoles 23 se había informado que continuaba mejorando día a día de la neumopatía y que permanecería internada para mantenerla bajo control y brindarle los cuidados necesarios.

Mientras continúa la recuperación, Juana Viale permanece al frente de los programas de televisión vinculados a su abuela. La próxima actualización oficial sobre la salud de Mirtha está prevista para el lunes, siempre que no se produzcan modificaciones en su evolución.