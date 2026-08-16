Mirtha Legrand contó la última charla que tuvo con Jorge Messi antes de morir

En una reciente emisión de su programa, Mirtha Legrand dio a conocer una situación personal que vivió con el entorno de Lionel Messi. Durante una charla con el periodista Gastón Edul, la conductora explicó que mantiene un vínculo fluido con Celia, la madre del futbolista, pero que un contacto reciente con Jorge Messi la tomó por sorpresa.

Al referirse a la relación que sostiene con la familia, Legrand detalló que se comunican de manera frecuente para saber cómo se encuentran. Según explicó la presentadora, "Yo me escribo con Celia, nos hablamos por teléfono. Y hace dos meses la llamé para ver cómo estaba. Ella me llama a veces también", revelando la cercanía que existe entre ambas.

Fue durante esa misma conversación telefónica, ocurrida dos meses antes del fallecimiento de Jorge, cuando se produjo el saludo inesperado. Mirtha relató el momento exacto en que la madre del capitán argentino le pasó el teléfono a su esposo. "En un momento, Celia me dice: ‘Esperá, Mirtha, que te va a saludar Jorge’. Y Jorge tomó el teléfono", recordó la conductora sobre aquel día.

Sobre el breve intercambio que mantuvo con el padre de Lionel Messi, Legrand compartió las palabras exactas que él le dirigió. El hombre saludó afectuosamente a la animadora y ella reprodujo sus dichos en el aire diciendo "Me dijo ‘Hola, chiquita, ¿cómo estás? Lindo hablar con vos. Bueno, adiós, adiós’".

Finalmente, la conductora decidió no profundizar en otros detalles de la charla por respeto a la privacidad y al hermetismo que mantiene la familia en este momento de duelo. Sin embargo, aclaró el motivo del sobrenombre cariñoso que utilizaron con ella al señalar que "Ellos me dicen Chiquita".