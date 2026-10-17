Mirtha Legrand contó que la "pasó muy mal" tras su grave internación

Mirtha Legrand rompió el silencio tras su grave internación de tres semanas y generó una fuerte repercusión en el espectáculo. La icónica conductora volvió a su hogar y mantuvo un mano a mano con el famoso empresario teatral Carlos Rottemberg, a quien le reveló: “Esta vez la pasé mal”, durante su estadía en el reconocido Sanatorio Mater Dei.

La preocupación por la diva comenzó a mediados de septiembre cuando ingresó al centro médico por una molestia respiratoria. Luego de una primera internación por bronquitis, debió permanecer dieciocho días más debido a una neumopatía tratada con antibióticos y asistencia kinesiológica. Finalmente recibió el alta y continuó la recuperación en su domicilio particular.

Durante la charla, Carlos Rottemberg apeló a una clásica broma que suele repetirle para sacarle una sonrisa en momentos complejos. El productor le preguntó: “Tenemos que pensar qué país le vamos a dejar a Mirtha Legrand”, un comentario que siempre logra hacerla reír a carcajadas. El gesto demostró el gran sentido del humor que conserva la presentadora pese al difícil trance de salud.

La dura confesión de la figura televisiva a sus 99 años reflejó la complejidad del proceso médico que atravesó. Lejos de restar importancia a lo sucedido, sus palabras mostraron el lado más humano de la artista frente a una situación que mantuvo en vilo a todo el ambiente artístico y a sus seguidores durante casi un mes entero.