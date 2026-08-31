Mirtha Legrand se prepara para alcanzar una cifra histórica: el próximo 23 de febrero cumplirá 100 años y su familia ya comenzó a organizar una celebración especial. Así lo confirmó su nieto y productor, Nacho Viale, quien adelantó que los preparativos están en marcha, aunque evitó revelar detalles.

En diálogo con Infama, Viale fue consultado sobre cómo será el festejo por el centenario de la histórica conductora de televisión. “Ya lo estamos organizando”, confirmó, pero mantuvo el misterio respecto del lugar y la magnitud que tendrá el evento.

Cuando le preguntaron si la celebración podría realizarse en los estudios de televisión o en otro espacio, el productor prefirió guardar el secreto. “No, no, más adelante te digo”, respondió.

La posibilidad de realizar una gran fiesta por los 100 años de Mirtha ya había aparecido meses atrás. Durante una emisión de La Noche de Mirtha, Adrián Suar le propuso a la conductora organizar desde El Trece una importante celebración por su centenario. La Chiqui aceptó inmediatamente la propuesta.

Mirtha cumplió 99 años el pasado 23 de febrero y lo celebró acompañada por familiares, amigos y figuras reconocidas. Ahora, todas las miradas están puestas en una fecha que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del espectáculo argentino de 2027.

Qué pasará con Juana Viale en televisión

Durante la entrevista, Nacho Viale también habló sobre el futuro televisivo de Juana Viale y descartó las versiones que indicaban que la conductora podría desembarcar en la TV Pública durante 2027.

Además, explicó que todavía no comenzaron las conversaciones por la continuidad de los programas en El Trece. Según señaló, el vínculo vigente se extiende hasta el próximo 31 de diciembre y, por el momento, no existen definiciones públicas sobre la próxima temporada.

Mientras el futuro televisivo de la familia continúa abierto, hay algo que ya comenzó a tomar forma: la celebración de los 100 años de Mirtha Legrand.