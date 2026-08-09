Mirtha Legrand en crisis: el mal momento tras perder el rating por goleada

La televisión argentina vivió una jornada de competencia intensa el sábado ocho de agosto con el regreso de Andy Kusnetzoff a la pantalla de Telefe. Luego de dos años de ausencia, el conductor inició la temporada 2026 de PH Podemos Hablar frente a la propuesta de Mirtha Legrand en El Trece.

Respecto a su vuelta tras un tiempo fuera del aire, el presentador señaló en declaraciones previas que "Cuando te va bien..." se puede concretar el retorno de un ciclo. La disputa por la audiencia mostró una tendencia favorable para el canal de las pelotitas desde el comienzo de la noche.

A las 21.35, el ciclo de Kusnetzoff inició su transmisión con 8,6 puntos de rating, mientras que La Noche de Mirtha se ubicaba en 3,7 unidades. Con el paso de los minutos, la brecha se profundizó entre ambos programas. Hacia las 22.10, Telefe alcanzaba 9,5 puntos frente a los 3,6 de la competencia. El programa de Andy continuó en ascenso hasta lograr un pico de 10 puntos, logrando triplicar el resultado de su rival directo en la televisión abierta.

La mesa de Mirtha Legrand contó con la participación de figuras como Adrián Suar, Natalia Oreiro, Moria Casán y el especialista Diego Sehinkman, bajo el servicio gastronómico de Jimena Monteverde. Uno de los momentos destacados ocurrió cuando Casán intentó brindar detalles sobre el vínculo entre Susana Giménez y Facundo Moyano, asegurando que ella los presentó y que "se divirtieron". Ante este comentario, la conductora la interrumpió tajantemente al decir "No quiero mencionar el tema" para evitar profundizar en la polémica.

En la vereda opuesta, PH basó su éxito en las confesiones de La Joaqui, Pampita, Yanina Latorre, Diego Leuco y Martín Cirio. Kusnetzoff apostó por invitar a figuras con las que mantenía enfrentamientos previos para su regreso.

El clima de tensión se hizo presente por el reencuentro entre Latorre y la modelo tras un cruce previo, en una noche donde trascendieron rumores sobre el pago de una cifra en dólares para asegurar la presencia de la modelo. Sobre este episodio, la panelista de espectáculos desmintió versiones anteriores y afirmó sobre Pampita que "La encaré" al relatar su versión de lo sucedido durante el estreno del ciclo.