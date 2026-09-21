Mirtha Legrand en su momento más delicado: cómo sigue de salud

Cinco días después de haber obtenido el alta, la diva atravesó un retroceso en su recuperación que encendió la preocupación debido a su avanzada edad. Sin embargo, luego de someterse a una serie de exámenes en el sanatorio Mater Dei, los profesionales a cargo del cuidado de la conductora lograron identificar el organismo responsable de las complicaciones, un paso fundamental para iniciar el esquema terapéutico correspondiente.

El periodista Ángel de Brito compartió las novedades sobre la evolución de la presentadora, señalando que registró un progreso favorable en el marco de una situación de salud que continúa siendo delicada y de seguimiento continuo. Según detalló en sus plataformas digitales, “Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, lo que representa un panorama más claro para el equipo médico que la asiste.

Las complicaciones previas a la decisión de trasladarla al centro asistencial habían sido explicadas por la panelista Fernanda Iglesias, quien indicó que “Tenía mucha tos, que no hay nada para la tos, se va sola. Pero no podía dormir, estaba molesta y eso se fue empeorando”.

Respecto al origen del diagnóstico de neumopatía, la comunicadora aportó mayores precisiones y afirmó que “No son por salir. El propio cuerpo la genera, de hecho, Mirtha se quedó en su casa estos días. Así que no se sabe qué va a pasar”. Por el momento, la paciente permanece bajo esquema de antibióticos y tratamiento de hidratación a la espera de sus próximas evaluaciones.