Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei, pero su evolución es favorable y su entorno llevó tranquilidad sobre su estado de salud. La conductora, de 99 años, permanece bajo tratamiento por un cuadro respiratorio y los médicos aguardan resultados de nuevos estudios antes de definir cuándo podrá recibir el alta.

Desde el círculo cercano a la diva aseguraron este martes que su recuperación avanza de acuerdo con lo esperado y destacaron su buen ánimo. Mirtha permanece activa durante su internación, mira televisión y recibe dos sesiones diarias de kinesiología como parte del tratamiento.

Qué falta para que Mirtha Legrand reciba el alta

Aunque la evolución es positiva, por el momento no existe una fecha confirmada para que abandone el sanatorio. El equipo médico espera conocer los resultados de los cultivos y evaluar cómo responde al tratamiento específico antes de tomar una decisión.

El último parte médico del Mater Dei señaló que Legrand “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado” y que seguirá con los controles necesarios. Si no hay modificaciones en el cuadro, está previsto que este miércoles se conozca una nueva actualización oficial.

La segunda internación en pocos días

La conductora ingresó nuevamente al Mater Dei el viernes 18 de septiembre luego de presentar dificultades respiratorias. El primer parte médico indicó que atravesaba un cuadro compatible con una neumopatía y quedó internada para realizar estudios y recibir tratamiento.

Esta nueva internación ocurrió apenas cinco días después de haber recibido el alta de un cuadro anterior. Mirtha había ingresado el 7 de septiembre por un cuadro gripal que posteriormente derivó en bronquitis y el 13 volvió a su casa para continuar allí la recuperación.

Durante estos días estuvo acompañada por sus familiares, mientras Juana Viale volvió a ocupar su lugar frente a las cámaras. Por el momento, la prioridad es completar el tratamiento y esperar los estudios que permitan determinar cuándo podrá regresar a su casa.