Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei y evoluciona favorablemente, según el nuevo parte médico difundido este lunes. La conductora había ingresado nuevamente al centro de salud el viernes 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía y continúa bajo tratamiento y controles médicos.

El comunicado fue firmado por el director médico del sanatorio, Enrique Echagüe, y precisó que la evolución de la conductora se encuentra dentro de lo esperado. Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre el tipo de neumopatía ni sobre su causa.

Qué dice el nuevo parte médico

“Continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”, señaló el Sanatorio Mater Dei en la actualización difundida este lunes. Además, indicó que Mirtha “seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”.

El parte también informó que la conductora recibió la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron las muestras de cariño y respeto recibidas durante estos días.

Finalmente, el centro médico adelantó que, si no se producen cambios en su estado, emitirá un nuevo parte médico el próximo miércoles.

Una nueva internación

La actual internación se produjo apenas cinco días después de que Mirtha recibiera el alta médica tras permanecer internada durante casi una semana. El viernes 18 de septiembre volvió al Mater Dei y quedó bajo evaluación luego de presentar un cuadro compatible con neumopatía.

El término neumopatía es general y se utiliza para referirse a enfermedades que afectan los pulmones. Por sí solo, no identifica una enfermedad específica ni significa necesariamente que se trate de una neumonía. Entre las distintas afecciones pulmonares pueden encontrarse infecciones, asma, EPOC, fibrosis pulmonar y neumonía, entre otras.

Juana Viale volvió a reemplazarla

Mientras Mirtha continúa internada, su nieta Juana Viale quedó nuevamente al frente de La Noche de Mirtha. El sábado, antes de comenzar el programa, contó que continuaba acompañando a su abuela mientras se recuperaba.

Hasta el momento, el sanatorio no informó cuándo podría recibir el alta. La próxima actualización médica está prevista para el miércoles, siempre que no se produzcan cambios en su evolución.