Mirtha Legrand fue echada de la TV y su familia armó un mega escándalo

En medio de la recuperación de la diva Mirtha Legrand y tras varios meses fuera de la pantalla chica, las autoridades de El Trece ya planifican la grilla de programación correspondiente al año 2027. El periodista Adrián Pallares reveló en el programa Intrusos los planes estratégicos que maneja el canal del sol para ocupar el histórico espacio de la noche de los sábados.

La ausencia prolongada de Mirtha Legrand aceleró las decisiones internas de la señal televisiva, donde actualmente su nieta Juana Viale viene ocupando ese horario. Con la intención de que la célebre conductora descanse por completo, la gerencia encabezada por Adrián Suar piensa en un fuerte reemplazo que se implementaría formalmente a partir del mes de marzo del próximo año.

Durante la emisión de América TV, el comunicador Adrián Pallares dio a conocer el nombre de la reconocida figura elegida para tomar el mando del horario central. Moria Casán es la personalidad apuntada por las autoridades para liderar las cenas de los sábados en una propuesta gastronómica que mantendría un formato muy similar al clásico estilo tradicional que identificó al ciclo.

Según detalló Adrián Pallares en Intrusos, "La idea es que la noche de El Trece los sábados siga con una versión bastante similar a la que estamos viendo ahora, pero sin Mirtha Legrand". El presentador añadió sobre la llegada de la nueva figura que "El año que viene, las noches del sábado serían conducidas, en un formato similar a este, por Moria Casán".

El interés de las autoridades por la diva va más allá de la pantalla chica tradicional. Adrián Pallares remarcó que "Moria le gusta mucho al canal" y que "Adrián Suar la quiere a Moria para hacer radio, televisión, lo que haya", buscando asegurar su desembarco en la grilla del canal para el año 2027.