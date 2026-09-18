Mirtha Legrand volvió a ser internada este viernes en el sanatorio Mater Dei, a menos de una semana de haber recibido el alta médica.

Según confirmó La Nación, la conductora de 99 años ingresó nuevamente a la guardia durante las últimas horas y deberá permanecer bajo cuidados médicos.

La nueva internación se produjo apenas cinco días después de que la conductora regresara a su casa para continuar con su recuperación.

Había recibido el alta el domingo

Mirtha había permanecido internada anteriormente en el Mater Dei por un cuadro de bronquitis. El domingo pasado recibió el alta y continuó su recuperación en su domicilio.

Durante esos días, fuentes cercanas a la conductora habían señalado que se encontraba de buen ánimo y acompañada por familiares y amigos. Incluso había recibido visitas en su casa y compartido almuerzos con personas de su entorno.

Aunque su evolución era favorable, todavía presentaba tos y había suspendido temporalmente su actividad laboral. Su nieta, Juana Viale, había quedado a cargo de reemplazarla en la grabación del programa de esta semana.

La nueva internación

La información sobre el regreso de Mirtha al sanatorio fue confirmada este viernes por La Nación. Por el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre los motivos que llevaron a los médicos a disponer una nueva internación ni sobre cuánto tiempo permanecerá bajo observación.

La noticia se encuentra en desarrollo y se espera que durante las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre su estado de salud.