Mirtha Legrand fue internada este lunes en el Sanatorio Mater Dei luego de que su estado de salud se complicara tras un cuadro gripal que la había obligado a suspender la grabación de su programa.

La conductora, de 99 años, atraviesa un cuadro de bronquitis y permanece bajo observación médica. La información fue difundida inicialmente por Analía Franchín en el programa A la Barbarossa, donde señaló que la internación tendría carácter preventivo.

Según los reportes conocidos hasta el momento, los médicos decidieron mantenerla internada para realizarle controles y monitorear su evolución.

Había sido reemplazada por Juana Viale

La preocupación por la salud de la conductora comenzó durante el fin de semana, cuando Mirtha no pudo grabar su tradicional programa de El Trece.

En esa oportunidad, su nieta Juana Viale quedó al frente de La Noche de Mirtha y explicó que su abuela atravesaba una gripe y se encontraba descansando y medicada en su casa.

La situación, sin embargo, evolucionó y los profesionales que la atienden consideraron conveniente que permaneciera en una clínica para tener un seguimiento más cercano.

La internación sería preventiva

Analía Franchín explicó que inicialmente el médico de cabecera de Mirtha le había recomendado reposo debido al cuadro respiratorio. Posteriormente, ante la evolución del cuadro, se resolvió su ingreso al sanatorio.

“Está internada la señora Mirtha Legrand”, informó la panelista en televisión, al señalar que presenta un estado gripal fuerte y problemas respiratorios.

Desde su entorno también indicaron que la conductora se encuentra monitoreada y que la decisión de internarla responde principalmente a una cuestión preventiva.

Hasta el momento, los reportes coinciden en que Mirtha permanece bajo control médico por la bronquitis y que no se difundió un parte médico oficial con mayores detalles sobre su evolución.