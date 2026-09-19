La salud de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación luego de que la conductora fuera internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei por una recaída en su cuadro respiratorio. Según informó Ángel de Brito, durante las últimas horas presentó una leve mejoría, mientras permanece bajo atención médica y a la espera de nuevos controles.

La evolución de las últimas horas

“Leve mejoría. Encontraron la bacteria. Batería de antibióticos. Lograron la hidratación”, informó Ángel de Brito al brindar una actualización sobre el estado de salud de la conductora. La información fue difundida luego de que Legrand atravesara una noche tranquila en el centro médico.

La conductora, de 99 años, permanece en una habitación individual del Mater Dei, acompañada por sus seres queridos y bajo seguimiento permanente del equipo médico. Durante la jornada recibió la visita de su hija Marcela Tinayre y de su nieta Juana Viale.

El último parte médico fue firmado por Enrique Echagüe, director del sanatorio, quien precisó que Legrand ingresó “por presentar un cuadro compatible con neumopatía”. Además, indicó que “se encuentra internada realizando los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

Qué informó el Sanatorio Mater Dei

El comunicado médico también incluyó un mensaje de la familia de la conductora. “La familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha”, señaló el parte difundido tras su reingreso. (infobae)

La nueva internación ocurrió apenas cinco días después de que Legrand recibiera el alta médica. Había permanecido internada desde el 7 hasta el 13 de septiembre por un cuadro respiratorio bronquial y había continuado su recuperación en su domicilio.

El reingreso al sanatorio se produjo el viernes por la tarde, luego de una recaída. De acuerdo con la información publicada, el próximo parte médico oficial está previsto para el lunes 21 de septiembre, siempre que no surjan cambios en su evolución.

Juana Viale volvió a reemplazarla

Mientras Mirtha continúa internada, Juana Viale asumió nuevamente la conducción de La Noche de Mirtha. El programa fue grabado el viernes y se emite este sábado a las 21.30 por El Trece.

En la mesa participan Guillermo Pfening, Juana Repetto, Martín Menem, Jésica Bossi y Álvaro Navia. El domingo, Viale también estará al frente de Almorzando con Juana, desde las 13.45, con Franco Masini, Leonor Benedetto, Rochi Hernández, Jorge “Carna” Crivelli y Valentín Galdón Ritvo como invitados.