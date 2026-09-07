Mirtha Legrand fue internada este lunes en el Sanatorio Mater Dei y, horas después, se conoció el primer parte médico sobre su estado de salud.

La institución informó que la conductora “cursa un cuadro respiratorio bronquial”. El comunicado fue difundido para dar a conocer la situación de la histórica figura de la televisión argentina.

La internación se produjo después de que Mirtha se ausentara de la conducción de su programa del sábado debido a un cuadro gripal.

La información del sanatorio

El Sanatorio Mater Dei fue el encargado de comunicar oficialmente cómo se encuentra la conductora. El parte médico precisó el cuadro respiratorio por el que permanece bajo atención.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores y rápidamente comenzó a circular en distintos medios. Durante la emisión del programa del sábado, Juana Viale estuvo al frente del ciclo y se refirió a la ausencia de Mirtha. La conductora había presentado previamente un cuadro gripal.

Mirtha continúa bajo atención

La internación permitirá que la conductora permanezca bajo control médico mientras atraviesa el cuadro respiratorio bronquial informado por el Sanatorio Mater Dei.

Por el momento, el dato oficial conocido es el parte difundido por la institución médica, que confirmó el cuadro y su internación.

La noticia generó una inmediata reacción entre los seguidores de Mirtha Legrand, que permanecen atentos a la evolución de su estado de salud.