En la previa del partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, Mirtha Legrand sorprendió con una fuerte predicción sobre el futuro del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Durante una entrevista con Super Deportivo Radio, la conductora se mostró confiada respecto al rendimiento del conjunto albiceleste y afirmó sin rodeos su pronóstico para el torneo. "¡Sí! Llegamos a la final, estoy segura", expresó con firmeza al ser consultada sobre el posible recorrido de la Selección.

A lo largo de la charla, La Chiqui también se refirió al presente de Lionel Messi, a quien volvió a elogiar por su desempeño dentro del campo de juego. "Lo veo muy bien, el que mejor juega y el que está más atento", señaló al analizar el nivel del capitán argentino en el Mundial.

Consultada sobre qué le diría al astro rosarino en caso de encontrárselo, la conductora respondió con afecto: "Le daría un beso en cada mejilla para agradecerle todo lo que nos brinda".

Mirtha también dedicó palabras al entrenador Lionel Scaloni, con quien compartió una participación publicitaria en el pasado. "Es muy cariñoso, simpático, cuando hicimos la grabación me saludó como si nos conociéramos de toda la vida", recordó.

Mientras tanto, el plantel argentino continúa con su preparación tras el cruce ante Cabo Verde. Luego del encuentro, la delegación viajará a Atlanta, donde ajustará detalles para el partido frente a Egipto por los octavos de final del certamen.

En otro tramo de la entrevista, la conductora también tuvo un momento de emoción al recordar a la actriz Ernestina Pais, a quien le dedicó un homenaje en su programa La Noche de Mirtha (eltrece), tras su fallecimiento en un trágico accidente ocurrido semanas atrás.

Durante esa emisión, Legrand invitó al estudio a un aplauso en su memoria y expresó su pesar, mientras el actor Diego Ramos compartía recuerdos sobre el trabajo y el estado de ánimo de Pais en sus últimos proyectos.