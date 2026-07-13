Mirtha Legrand quiere vivir hasta los 102 y reveló cuán es su última voluntad

Mirtha Legrand se encuentra en un momento histórico a sus 99 años mientras se encamina hacia su centenario el próximo 23 de febrero de 2027. En este contexto de celebración, Iliana Calabró brindó detalles sobre la vitalidad de la conductora y su objetivo para los años venideros. La actriz, quien mantiene una relación cercana con la familia, recordó anécdotas del último cumpleaños festejado en la casa de Marcela Tinayre.

Calabró comentó que "Mi mamá, Coca, se perdió el cumple de Mirtha porque estaba saliendo de la internación pero le llevé de regalo un centro de mesa, que me regalaron exclusivamente para ella. También le llevé el abanico de souvenir. Y yo tengo uno histórico porque cuando se largó con todo la lluvia, estaba sentada al lado de Mirtha y dijeron: ´Vamos a entrar´, ¡porque llovía a baldes!".

Durante la reunión, el clima obligó a trasladar a los invitados de urgencia. Según relató la entrevistada, "Marcela dijo: ´Tengo miedo de que se venga abajo la carpa, entonces vayamos adentro´. Primero salió Chiquita y dejó su abanico, que es más grande el de ella. Dejó su abanico arriba de la mesa. Entonces, dije: ´Yo me lo llevo porque si nadie lo va a agarrar y lo pide Mirtha adentro, se lo doy´. Pero Mirtha no pidió su abanico. Yo tenía el mío, el que era para mamá, y el de ella".

Al ser consultada sobre si efectivamente se había quedado con el objeto, la protagonista confirmó que "Sí. Me quedé con el abanico de Mirtha de su cumpleaños 99. ¡Es hermoso! Lo tengo envuelto en papel de seda ya y lo voy a poner en una caja, como la varita de Harry Potter. Me quedé hasta el final del cumpleaños, que estuvo bueno, y ella estaba feliz".

Finalmente, la actriz reveló la meta que motiva a la diva actualmente y que sorprendió a su entorno. Respecto a sus planes a futuro, explicó que "Ahora tenemos que pensar en los 100. Mirtha está pensando en llegar a los 102, que es cuando cumple 60 de programa. Siempre se pone una zanahoria más adelante y es una mujer muy activa y vital. Chiquita quiere llegar a tener los 60 de programa. Y va a llegar porque es una mujer muy fuerte. Si Dios la acompaña, así será. Está muy entera".