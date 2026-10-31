Mirtha Legrand volvió a mostrarse públicamente este sábado 31 de octubre, luego de atravesar una delicada situación de salud que la mantuvo internada durante 18 días. La histórica conductora de 99 años asistió al cumpleaños número 75 de su hija, Marcela Tinayre, en una residencia de Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires. Se trató de su primera salida pública desde que recibió el alta médica el pasado 6 de octubre, tras superar una neumonía bacteriana.

La diva llegó al encuentro familiar en automóvil, acompañada por su nuevo chofer, y se mostró sonriente ante las cámaras que aguardaban su llegada. Para la ocasión, eligió una blusa estampada en tonos rosados y saludó a quienes se encontraban en el ingreso de la vivienda.

Cómo fue la reaparición de Mirtha Legrand

El festejo se desarrolló en la casa de Marcela Tinayre y tuvo una ambientación especial por Halloween. La celebración reunió a familiares, amigos cercanos y reconocidas personalidades del espectáculo y del ámbito empresarial.

Mirtha compartió una mesa con su nieta Juana Viale, la conductora Teté Coustarot y Amalia Idoyaga Molina, una de sus amigas históricas.

En el jardín de la residencia se dispusieron otras seis mesas, acompañadas por una decoración de estilo mediterráneo. El encuentro permitió que la conductora volviera a compartir una actividad social con sus seres queridos después de varias semanas de recuperación.

Entre los invitados también estuvieron Nacho Viale, Ignacio Viale del Carril, Mauricio D'Alessandro junto a su esposa Mariana Gallego, el empresario Martín Cabrales y su pareja Dora Sánchez, Alejandro Veroutis y otros allegados a la familia.

La presencia de Mirtha fue uno de los momentos más destacados del cumpleaños, especialmente por la preocupación que había generado su internación durante septiembre.

Los 18 días de internación que preocuparon por su salud

La conductora había ingresado al Sanatorio Mater Dei a mediados de septiembre, luego de presentar un cuadro de neumonía bacteriana que requirió atención médica especializada.

Durante su permanencia en la institución, los profesionales mantuvieron un seguimiento estricto de su evolución y restringieron las visitas para favorecer su recuperación.

El cuadro de salud generó preocupación tanto entre sus familiares como en el ambiente artístico, donde Mirtha es considerada una de las figuras más importantes de la televisión argentina.

Finalmente, el 6 de octubre recibió el alta médica y regresó a su domicilio, donde continuó con reposo y controles profesionales.

Desde entonces, permaneció alejada de las actividades públicas y no retomó la conducción de su programa habitual, La Noche de Mirtha, emitido por El Trece.

Durante su ausencia, su nieta Juana Viale estuvo a cargo de la conducción del ciclo.

La primera señal de recuperación de Mirtha

Antes de asistir al cumpleaños de su hija, Mirtha había realizado una breve aparición en las redes sociales el pasado 19 de octubre, cuando compartió una fotografía familiar con motivo del Día de la Madre.

En aquella publicación, la conductora apareció sentada junto a sus seres queridos, con una boina beige y una amplia sonrisa.

"¡Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia", escribió en el mensaje que acompañó la imagen.

La fotografía generó numerosas reacciones de sus seguidores, quienes celebraron verla nuevamente después de la internación.

Por su parte, el productor teatral Carlos Rottemberg, amigo cercano de la diva, había llevado tranquilidad sobre su evolución, aunque reconoció que el episodio de salud había sido particularmente difícil para ella.

"Esta vez la pasé mal", le había confesado Mirtha, según relató el empresario.

Respecto de su regreso a la televisión, Rottemberg evitó brindar precisiones y señaló que todavía resta definir cómo continuará su actividad profesional.

Mirtha Legrand se prepara para cumplir 100 años

La reaparición pública se produce cuando la histórica conductora está cada vez más cerca de alcanzar un aniversario muy especial: el próximo 23 de febrero de 2027 cumplirá 100 años.

Su nieta Juana Viale ya había deslizado, en tono de broma, la posibilidad de organizar una celebración multitudinaria en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Por el momento, no existen confirmaciones sobre los festejos ni sobre la fecha en la que Mirtha volverá a ponerse al frente de su programa.

Mientras tanto, su participación en el cumpleaños de Marcela Tinayre representó un nuevo paso en su recuperación y permitió verla nuevamente rodeada de familiares y amigos después de semanas de preocupación por su estado de salud.