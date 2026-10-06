Mirtha Legrand recibió el alta médica este martes a las 17 y dejó el Sanatorio Mater Dei, donde permanecía internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, completó el tratamiento indicado y continuará su recuperación en su domicilio.

La salida se produjo luego de casi tres semanas de internación y tras una evolución favorable. El equipo médico había informado en los últimos días que Legrand se encontraba en una habitación común y avanzaba con su rehabilitación kinesiológica.

Cómo fue su recuperación

El último parte médico, difundido el lunes por el director médico del Mater Dei, Enrique Echagüe, había señalado que la conductora continuaba evolucionando favorablemente y progresaba en su rehabilitación.

Además del seguimiento kinesiológico, durante la internación recibió controles clínicos y nutricionales. El objetivo fue acompañar la recuperación del cuadro respiratorio y evaluar su evolución antes de definir el regreso a su casa.

El alta finalmente se produjo un día antes de la fecha prevista para un nuevo parte médico, luego de que los profesionales consideraran que Legrand reunía las condiciones necesarias para continuar el tratamiento fuera del sanatorio.

La internación había comenzado después de una recaída. En una primera instancia, la conductora había sido atendida por un cuadro gripal que derivó en bronquitis y recibió el alta el 13 de septiembre, pero cinco días después debió regresar al Mater Dei por una descompensación respiratoria.

El acompañamiento de su familia

Durante las semanas de internación, Legrand recibió la visita de familiares, entre ellos su hija Marcela Tinayre y sus nietos Juana y Nacho Viale. También estuvo acompañada por su bisnieta Ámbar de Benedictis.

Su ausencia también modificó la programación televisiva. Juana Viale quedó al frente de los programas de su abuela durante este período y en una de las últimas emisiones llevó tranquilidad sobre su estado de salud.

“Bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”, había señalado Viale al referirse a la evolución de Legrand.

La conductora de El Trece también contó que su abuela seguía los programas desde el sanatorio y que, después de cada emisión, le hacía llegar sus comentarios sobre la conducción.

El regreso a casa

Con el alta médica, Mirtha Legrand comenzará ahora una nueva etapa de recuperación fuera del sanatorio. Su regreso a la televisión todavía no tiene una fecha confirmada y quedará sujeto a su evolución y a las indicaciones de su equipo médico.