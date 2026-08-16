Mirtha Legrand recordó con emoción la última conversación que mantuvo con Jorge Messi, padre de Lionel Messi, quien murió hace una semana en Rosario a los 68 años. Durante su programa, la conductora reveló detalles de aquel intercambio y contó sobre la relación cercana que mantiene con la familia del capitán argentino.

La diva habló del tema durante la emisión del sábado de La Noche de Mirtha y reveló que desde hace tiempo mantiene contacto con Celia Cuccittini, madre del futbolista.

“Yo me escribo con la mamá, con Celia. Nos hablamos por teléfono”, contó Mirtha al referirse al vínculo que construyó con los padres del 10.

En ese contexto, recordó una llamada realizada aproximadamente dos meses antes de la muerte de Jorge Messi. Mirtha se había comunicado con Celia para saber cómo estaba cuando, inesperadamente, el padre del capitán de la Selección Argentina apareció en la conversación. “Ella me dice: ‘Esperá Mirtha, que te va a saludar Jorge’”, relató la conductora.

Las últimas palabras de Jorge Messi a Mirtha

Jorge tomó entonces el teléfono para saludarla y utilizó el apodo con el que, según contó la propia conductora, la llaman dentro de la familia Messi: “Chiquita”.

“Hola, Chiquita. ¿Cómo estás? Lindo hablar con vos. Adiós, adiós”, recordó Mirtha sobre aquel breve intercambio que terminaría convirtiéndose en su última conversación con él.

Al recordar el episodio, la conductora destacó el cariño con el que siempre fue tratada por los padres de Lionel Messi y se mostró movilizada por conservar aquel último recuerdo.

Jorge Messi murió en Rosario a los 68 años y fue despedido por su familia en una ceremonia íntima en la que estuvo presente Lionel Messi.